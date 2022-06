Quando esce La casa di carta Corea su Netflix: cast, trama e differenze con la serie cult spagnola Arrivano dal 24 giugno 2022 i primi sei episodi de “La casa di carta: Corea”. La serie segue la struttura dell’originale spagnola, nonostante non manchino le differenze, prima fra tutte che vede le due Coree unificate nel 2025.

A cura di Ilaria Costabile

Dal 24 giugno 2022 arriva su Netflix una nuova serie "La casa di Carta: Corea", remake dell'omonima serie spagnola che si è conclusa con la quinta e ultima stagione. La serie è ambientata nel 2025 e riproduce uno scenario immaginario in cui Corea del Nord e Corea del Sud si siano unite, ma la trama è quasi del tutto fedele all'originale da cui si distacca per qualche differenza, ma di cui riprende la struttura con Professore e ladri al seguito. Anche i nomi dei protagonisti riprendono quelli dell'originale, troveremo ad esempio Berlino interpretato dall'attore già noto per Squid Game, Park Hae-soo.

Quando escono gli episodi de La Casa di Carta Corea

A partire dalle prime ore del mattino di venerdì 24 giugno saranno disponibili i primi sei episodi de La Casa di Carta: Corea. La serie, come è accaduto per l'omonimo prodotto spagnolo, è stata divisa in due parti. Tutti gli abbonati alla piattaforma potranno vedere la prima parte della serie. Il secondo blocco di episodi, quindi, arriverà in un momento successivo, alimentando così l'attesa per scoprire come si evolverà la storia della nuova banda, dal momento che sebbene la struttura della serie sia la stessa, è la "missione" ad essere cambiata.

Il cast della serie coreana, tutti gli attori e personaggi

Nel cast ci saranno attori già noti e altri sconosciuti al pubblico italiano: troveremo Park Hae-soo, come abbiamo già rivelato nel ruolo di Berlino, Yoo Ji-tae in quelli del Professore che ha già interpretato uno dei film coreani più noti nel cinema internazionale, Old Boy, Jun Jong-seo sarà la Ursula Corbero coreana e vestirà, quindi, i panni di Tokyo, Lee Hyun-woo sarà Rio che nella versione spagnola era Miguel Herran, Lee Kyu-ho nel ruolo di Oslo. A completare la banda, Lee Won-jong, Kim Ji-hun, Jang Yoon-ju, rispettivamente come Mosca, Denver e Nairobi. Infine l'ispettrice che sarà alle costole della banda è interpretata da Seon Woojin.

La trama del remake della Casa di Carta

La storia è ambientata nel 2025, con le due Coree unite in una nuova Joint Economic Area che sono sul punto di battere una nuova moneta, che rappresenta l'obiettivo della banda, pronta ad assediare la banca centrale situata al confine tra gli ex Paesi del Nord e quelli del Sud per rubare 4 miliardi di won. La sfida per la banda e anche per la polizia sarà quella di lavorare insieme per lo stessa motivazione, facendo fruttare questa nuova alleanza.

Le similitudini e le differenze con la serie originale

Le differenze con la serie originale non sono poi tantissime, ma ambientazioni e abitudini culturali spagnole sono state poi rilette in chiave coreana, quindi anche nella narrazione, come dichiarato anche dal regista della serie, Kim Hong-sun, c'è stata molta attenzione nel seguire le evoluzioni della serie originale, cambiando solo il finale di ogni episodio e rendendo quanto più coreani possibili i personaggi, considerando che loro stessi non sapessero molto della Corea del Nord e hanno perciò dovuto fare delle ricerche approfondite. Ad esempio il personaggio Tokyo inizia a raccontare la sua storia in maniera diversa dall'omonima spagnola: arriva dalla Corea del Nord, ascolta i BTS di nascosto ed è stata costretta ad arruolarsi, diventa una combattente incredibile, ma finisce per essere invischiata in un giro di escort nordcoreane dal quale fugge dopo essersi ribellata al suo protettore. Il cambiamento più evidente sta proprio nell'immagine, i personaggi che vedremo nella serie indosseranno una maschera diversa da quella che hanno indossato nella versione originale, infatti vedremo delle maschere ispirate alla tradizione coreana Hoebe.