A che ora esce Better Call Saul 6 parte 2, gli episodi finali in streaming su Netflix

È finalmente in arrivo la seconda parte di Better Call Saul 6, la serie Netflix spin-off di Breaking Bad che conclude definitivamente il grande percorso della vita di Saul Goodman, prima degli eventi narrati nella serie principale. Il primo episodio sarà disponibile a partire da martedì 12 luglio in streaming su Netflix. Sarà rispettata la cadena settimanale per sei episodi in tutto. Il finale di serie deciderà i destini dei personaggi protagonisti: Saul Goodman interpretato da Bob Odenkirk, Kim Wrexler interpretata da Rhea Seehorn, Lalo Salamanca interpretato da Tony Dalton, Gus Fring interpretato da Giancarlo Esposito e Mike Ehrmantraut interpretato da Jonathan Banks. A che ora esce la seconda parte di Better Call Saul 6 in streaming?

A che ora esce la seconda parte di Better Call Saul 6 su Netflix

A che ora saranno disponibili gli episodi della seconda parte di Better Call Saul 6? Gli episodi verrano rilasciati a cadenza settimanale a partire dalle ore 9 del mattino di martedì 12 luglio. Questa la lista completa degli episodi:

Episodio 8: 12 luglio 2022

Episodio 9: 19 luglio 2022

Episodio 10: 26 luglio 2022

Episodio 11: 2 agosto 2022

Episodio 12: 9 agosto 2022

Episodio 13: 16 agosto 2022

Il ritorno di Walter White, cosa vedremo nei nuovi episodi

Tra i momenti più attesi, oltre ovviamente a conoscere quelli che saranno i destini dei protagonisti, c'è anche il ritorno di Walter White, il personaggio che ha regalato la notorietà a Bryan Cranston. Non è ancora chiaro come il personaggio tornerà in scena, se con flash forward dall'universo di Breaking Bad oppure se sarà inserito nello stesso tempo narrativo di Better Call Saul. C'è molta curiosità su questo punto.

Il cliffhanger con cui ci ha lasciato l'ultimo episodio di Better Call Saul è stato incredibile. Jimmy/Saul e sua moglie Kim avevano trionfato nel loro piano di screditare il collega Howard Hamlin (Patrick Fabian), ma proprio mentre questi era arrivato ubriaco in casa loro per sfogarsi e farli sentire in colpa per la truffa ordita ai suoi danni, arriva Lalo – creduto morto da Jimmy/Saul – che si rende protagonista della scena più scioccante dell'intera stagione. Ci sarà davvero da divertirsi (e da restare terrorizzati) per i prossimi sei episodi.