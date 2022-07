Elettra Lamborghini al Tim Summer Hits: sul palco sfoggia il body-perizoma con maxi scollatura Elettra Lamborghini ha fatto ballare Rimini al ritmo di “Caramello”. Il suo look al Tim Summer Hits era il più audace.

A cura di Giusy Dente

Il Tim Summer Hits, città dopo città, continua a far ballare le piazze italiane. Dopo l'inaugurazione a Roma, lo show si è spostato a Rimini, che ha accolto i protagonisti principali della scena musicale. Ciascuno ha proposto al pubblico la sua hit del momento: una serata a suon di tormentoni estivi, insomma, che ha visto susseguirsi sul palco Achille Lauro, Blanco, Annalisa con i Boomdabash, Luigi Strangis. Era presente anche Arisa, che si è esibita nel nuovo singolo "spagnoleggiante" appena rilasciato, con un look rosso fuoco. Come sempre, il look più audace della serata è stato quello di Elettra Lamborghini.

L'estate di Elettra Lamborghini

L'estate di Elettra Lamborghini ha come colonna sonora la canzone Caramello, che canta con Lola Indigo e Rocco Hunt: è uno dei tormentoni di questa estate e non poteva mancare nell oshow condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Il Tim Summer Hits sta andando in onda in prima serata su Rai2 e RaiPlay. Sei in tutto, gli appuntamenti in programma, registrati in tre diverse città italiane. Il tour è partito da Piazza del Popolo a Roma, per poi spostarsi a Rimini. Al debutto nella Capitale, Elettra Lamborghini ha osato con un look total black originale: top e gonna con tagli cut out e fianchi scoperti, con laccetti a mo' di tanga in vista. Anche per Rimini non si è smentita, in quanto ad outfit sexy.

Elettra Lamborghini fa ballare Rimini

Per il concerto di Rimini, Elettra Lamborghini ha scelto uno dei capi must del suo guardaroba: il body-perizoma sgambato. Quando si esibisce i suoi outfit sono sempre provocanti e audaci, all'insegna della sensualità. Di recente durante un concerto è stata interrotta durante l'esibizion da una persona tra il pubblico, che ha cominciato a offenderla pesantemente. Leiha fermato la musica e lo ha fatto uscire dalla sala, poi ha commentato: "Non siete autorizzati a fare quello che vi pare. Indipendentemente da come sono vestita". Dopo il body-perizoma bianco con frange sfoggiato sul palco del concerto di Radio Bruno, è stata la volta del Tim Summer Hits. Stavolta body-perizoma nero con maxi scollatura e schiena nuda. impreziosito da frange sulle maniche e un paio di scintillanti pantaloni effetto rete. Ha completato il look con un paio di stivaletti in pelle. Look in perfetto stile Lamborghini!