Elettra Lamborghini lancia la gonna-tanga coi fianchi nudi: sembra intimo ma non lo è Elettra Lamborghini si esibisce sempre con look audaci. L'ultimo è una gonna-tanga con tagli che lasciano i fianchi nudi e i famosi tattoo animalier in vista.

A cura di Giusy Dente

Elettra Lamborghini

Eletta Lamborghini a Fanpage.it già un mese fa aveva anticipato che ci sarebbero state delle grosse novità, in ambito musicale. E difatti, ha mantenuto la promessa. Per la gioia dei suoi fan, anche quest'anno ha rilasciato un singolo tutto da ballare, perfetto per le feste in spiaggia: Caramello potrebbe essere la colonna sonora dell'estate 2022, il tormentone di quest'anno. Lo ha portato anche sul palco dello show condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino.

Elettra Lamborghini al Tim Summer Hits

Il nuovo show di Andrea Delogu e Stefano De Martino piacerà forse ai nostalgici del mitico Festivalbar, a cui si ispira: si tratta infatti di un programma musicale pieno di ospiti. Il Tim Summer Hits andrà in onda in prima serata su Rai2 e RaiPlay a partire da giovedì 30 giugno: sei, gli appuntamenti in programma, tutti da tre città italiane diverse. Il tour è partito da Piazza del Popolo a Roma, dove si sono esibiti i big della scena musicale attuale. Si proseguirà a Portopiccolo (Ts) e Rimini. Sul palco c'era anche Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini sempre più audace

Al Tim Summer Hits Elettra Lamborghini ha cantato, assieme a Rocco Hunt e Lola Indigo, la sua nuova hit che si intitola Caramello. Come sempre quando si esibisce ha scelto un look audace e provocante: gli outfit sexy sono i suoi preferiti, soprattutto quando è sul palco. Questo purtroppo a volte fa sentire qualcuno in diritto offenderla, come è successo qualche giorno da in un altro concerto. "Non siete autorizzati a fare quello che vi pare. Indipendentemente da come sono vestita" ha commentato lei indignata. E non si è limitata alle parole: ha fermato l'esibizione e ha cacciato fuori l'hater che l'aveva insultata gratuitamente.

Elettra Lamborghini

Sul palco del Tim Summer Hits ha scelto un look total black: il top a maniche lunghe ha un'ampia scollatura e decorazioni di cristalli a forma di cuori, riprese anche sulla gonna. È il pezzo forte dell'outfit, decisamente originale, con tagli cut out che lasciano i fianchi nudi e laccetti a mo' di tanga in vista. Sembra intimo, ma non lo è! I tagli mettono bene in mostra i famosi tatuaggi animalier della cantante, il suo marchio di fabbrica.