“In arrivo un nuovo show con Stefano De Martino e Andrea Delogu alla conduzione” Stefano De Martino e Andrea Delogu, stando a quanto riporta Dagospia, sarebbero i protagonisti di uno show musicale in arrivo per l’estate, simile al Festivalbar.

A cura di Gaia Martino

Dopo l'avventura a Made in Sud, Stasera Tutto è Possibile e Bar Stella, Stefano De Martino sarebbe pronto a calarsi ancora nei panni di conduttore. Attualmente impegnato come giudice di Amici di Maria De Filippi insieme a Stash e Emanuele Filiberto, per l'ex ballerino gli impegni dell'anno non finirebbero qui. Sarebbe il protagonista di un nuovo show in arrivo per l'estate insieme ad Andrea Delogu: a rivelare l'indiscrezione è Dagospia.

Stefano De Martino torna su Rai Due con un nuovo show

Dagospia rivela che in estate su Rai Due potrebbe arrivare un nuovo show musicale con Stefano De Martino alla conduzione. Si tratterebbe di un programma simile allo storico Festivalbar e vedrebbe il presentatore campano accompagnato da Andrea Delogu, sua collega e amica, in passato accostata a lui come presunta fidanzata.

Al momento non emergono altri dettagli riguardo l'indiscrezione sulla nuova avventura di De Martino che negli ultimi mesi è tornato al centro del gossip per il ritorno di fiamma con l'ex moglie Belen Rodriguez.

Il rapporto tra Andrea Delogu e Stefano De Martino

"Siamo solo amici": Andrea Delogu alla partenza del suo show Tonica fece riferimento alla sua vita privata spegnendo ogni gossip che parlava di presunto flirt con Stefano De Martino dopo il matrimonio finito con Francesco Montanari. In molti pensavano che tra loro ci fosse del tenero, dopo averli visti spesso insieme, ma si sbagliavano. La conduttrice televisiva e radiofonica raccontò del suo rapporto con il collega, aggiungendo scherzosamente la "difficoltà" nel frequentare in termini di amicizia un bell'uomo come lui.

Lo devo ammettere, è difficile, è molto complicato ma si può essere anche amiche di un bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente, tonico come Stefano De Martino.

Così ora sarebbero pronti a condurre uno show musicale insieme stando a quanto riporta Dagospia, da amici e colleghi.