Andrea Delogu apre Tonica chiarendo i rapporti con Stefano De Martino: “Bello e bravo, ma solo amici”

Andrea Delogu parte Tonica, se proprio vogliamo giocare con le parole. E lo fa introducendo un discorso sulla sua vita privata, spesso taciuta. In particolare,il matrimonio finito con l'attore Francesco Montanari e il flirt, più volte attribuitole, con Stefano De Martino. Da quando, tra il 2020 e il 2021, la sua vita coniugale è stata interrotta, la conduttrice era data fidanzata certa di De Martino, a sua volta latitante sulle copertine del gossip dopo la separazione da Belén Rodriguez.

"Stefano De Martino bello e bravo", un'amicizia possibile

"Sei single o sei sposata? Sono stata tutte e due", così Andrea Delogu imbandisce la tavola del pettegolezzo, che diventa man mano qualcosa di più, quasi un chiarimento pubblico su aspetti della sua vita che non sono mai stati come potevano sembrare.

Sono molto legata a un uomo, è un amico a cui voglio molto bene. Con lui facciamo telefonate di ore, e non sto scherzando, nelle quali parliamo per ore di questo lavoro che amiamo follemente. Lui fa il mio stesso mestiere: parliamo della vecchia tv in bianco e nero, ci diamo consigli, ci confidiamo cosa o non vorremmo fare. Un amico con cui ho lavorato, sono andata a cena, al cinema, in discoteca, un amico vero insomma.

Trattasi di Stefano De Martino, appunto. Ma la questione è ben più profonda e inizia a scavare nelle pieghe di quello che è il privato di un personaggio pubblico:

Bene, prima del mio divorzio da Francesco, che saluto, ciao baby, nessuno si era accorto di questa amicizia, poi quando sono diventata single mi sono trovata assalita dai paparazzi. Per chiunque non eravamo una coppia e andavamo a letto insieme, ma non tutto è come sembra. Lo devo ammettere, è difficile, è molto complicato ma si può essere anche amiche di un bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente, tonico come Stefano De Martino.

Stefano De Martino: "Sono anni che vivo di etichette"

"Di fronte a tutti questi aggettivi, pensavo non toccasse a me!", ironizza il conduttore di Stasera tutto è possibile, fresco di prima puntata in prima serata. "Io sono anni che vivo di etichette, però penso che sminuiscano per definizione, quindi secondo me bisogna sorridere e andare avanti, stare sulle righe, non soffermarsi" le dice, prima di travolgerla in un casquè, al quale la Delogu reagisce con altrettanta ironia: "Credo di essere rimasta incinta". Parte Tonica, non c'è più tempo per le risate, spazio alla musica.