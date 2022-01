Andrea Delogu rompe il silenzio su Francesco Montanari e svela perché il matrimonio è finito Andrea Delogu svela i motivi che hanno portato alla fine del matrimonio con Francesco Montanari: dalla fine dell’amore alla consapevolezza che un figlio non avrebbe potuto salvare un rapporto in crisi.

A cura di Daniela Seclì

Andrea Delogu parla per la prima volta della fine del matrimonio con Francesco Montanari, in un'intervista rilasciata al magazine F. Sette anni insieme, di cui quattro da marito e moglie, di cui serberà sempre un bellissimo ricordo: "Anni che rivivrei subito: mi hanno dato la possibilità di capire chi sono anche in un contesto familiare, di avere dei suoceri fantastici”. La decisione di separarsi è stata presa a dicembre 2020.

Non si amavano più, erano troppo diversi

Andrea Delogu, allora, ha chiarito perché è finito il matrimonio con Francesco Montanari. Tra loro non c'era più amore e, col tempo, si sono accorti di avere anche idee diverse sul rapporto di coppia e sull'ipotesi di allargare la famiglia:

"Noi ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine: diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma lavorando siamo cresciuti in modo diverso. So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse. Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dai parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un’avventura. Va bene la voglia di fare un figlio, ma se non viene pazienza, la mia famiglia sei tu".

Secondo il gossip, Francesco Montanari sarebbe attualmente legato a Federica Sorino.

"Un figlio? Non aveva senso costruire una famiglia"

Per un attimo, Andrea Delogu ha anche accarezzato l'idea che l'arrivo di un figlio avrebbe potuto farli sentire più uniti. Poi, però, le è apparso evidente come non fosse possibile costruire una famiglia, sulle basi pericolanti di un rapporto già in crisi: