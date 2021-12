La nuova vita di Francesco Montanari, ecco la nuova fiamma dopo Andrea Delogu I due hanno calcato insieme il red carpet dei Cinemagia Movie Awards 2021 al St. Regis Hotel di Roma.

Francesco Montanari è uscito per la prima volta allo scoperto con la sua nuova compagna. Dopo il matrimonio con Andrea Delogu, l'attore de "Il Cacciatore" e di "Romanzo Criminale" ha iniziato una nuova storia con Federica Sorino. I due hanno calcato insieme il red carpet dei Cinemagia Movie Awards 2021 al St. Regis Hotel di Roma. La coppia è apparsa molto sorridente e affiatata. Nelle foto, pubblicate dagli archivi professionali, la coppia non nasconde sorrisi e abbracci.

Chi è Federica Sorino

Lei si chiama Federica Sorino, all'apparenza sembra lontana dal mondo dello spettacolo ma il suo profilo Instagram è legato a una pagina dedicata al cinema, "Corti da legare". Il suo nome però è rimbalzato alle cronache rosa solo dal momento in cui è spuntato il gossip con Francesco Montanari. Si conosce molto poco, infatti, della sua biografia, così come della sua vita privata precedente all'incontro con l'ex Libanese di Romanzo Criminale. Federica Sorino vive a Roma, dove probabilmente lavora.

Il matrimonio finito di Andrea Delogu e Francesco Montanari

Andrea Delogu e Francesco Montanari si sono sposati nel 2016 con una romantica cerimonia a Roma. I due si erano scambiati le promesse davanti agli occhi di numerosi vip e sulle note di "T'appartengo" di Ambra Angiolini. Il loro amore sembrava destinato a durare. Tre anni prima del matrimonio la conduttrice aveva raccontato a Vanity Fair il loro primo appuntamento: "Al primo incontro mi ha regalato una paio di scarpe, a fiori e del numero sbagliato. All'inizio ho pensato che non l'avrei più voluto vedere, poi ho capito che nessun uomo aveva mai fatto tanto per me". Eppure già nel 2018 il loro rapporto aveva dato i primi segni di squilibrio, la Delogu aveva raccontato di essere stata lasciata due volte dal marito e così lo aveva convinto ad andare in analisi. Fece discutere una dichiarazione del 2019: "Sono convinta che mio marito mi ha tradito". Poi la separazione, nel gennaio 2021.