“Stefano De Martino chiederà a Belen Rodriguez di sposarlo per la seconda volta” La coppia, che non ha mai ufficialmente parlato di divorzio, starebbe già pensando a nuove nozze. La voce arriva da una fonte vicina alla coppia che avrebbe rivelato l’intenzione di Stefano di sancire ufficialmente il loro ritorno allo status di famiglia.

A cura di Giulia Turco

Si sono sposati nel 2013, ma il loro matrimonio non è mai realmente finito. Non solo per il recente ritorno di fiamma ma anche perché la coppia non ha mai parlato ufficialmente di divorzio. Ora, mentre Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati ad essere una delle coppie più esposte ai riflettori del gossip, sembra che tra loro ci sia aria di matrimonio bis. Una fonte amica della coppia infatti, come riporta Nuovo Tv, avrebbe rivelato alle pagine del settimanale che il ballerino ha tutte le intenzioni di chiedere alla showgirl di sposarlo di nuovo, così da tornare ad essere di nuovo una famiglia a tutti gli effetti. "Stefano ha intenzione di chiedere a Belen di sposarlo un’altra volta, così da sancire simbolicamente il nuovo inizio".

Belen sta già pensando al terzo figlio

D’altro canto da parte della showgirl argentina sembra che ci siano tutte le intenzioni di tornare ad essere una famiglia con Stefano. A meno di un anno dalla nascita della piccola Luna Marie, avuta da Antonino Spinalbese, Belen sta pensando all’idea del terzo figlio, questa volta di nuovo con Stefano si suppone. “Non adesso, ma forse mi piacerebbe avere il terzo figlio”, ha ammesso a Verissimo lo scorso 4 aprile. “Forse perché noi siamo tre", ha spiegato riferendosi ai suoi due fratelli. “Però non ora, almeno tra due anni. Con chi non si sa”. Belen è imprevedibile e nel giro di due anni potrebbero cambiare tante cose.

Stefano De Martino padre per la seconda volta

Anche Stefano è stato recentemente incalzato sulla questione figli. Ospite a Domenica In da Mara Venier, il ballerino e conduttore ha confessato di lasciare aperto la porta alla possibilità di diventare padre per la seconda volta, 8 anni dopo la nascita del primogenito Santiago. Aveva solo 23 anni. “L’amore per i figli, chi ce li ha lo sa, è un amore imprescindibile”, ha spiegato. Santiago è sempre stato una presenza imprescindibile nella sua vita, anche dopo la separazione da Belen. “Avendo avuto già un bambino così grande, avendo costruito un rapporto così intimo tra me e lui, a volte penso che non mi dispiacerebbe avere un altro figlio. Magari sì, ho iniziato così presto!”.