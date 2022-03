Elettra Lamborghini in vacanza, il bikini preferito è con tanga e reggiseno a caramella Elettra Lamborghini è a Sharm eh-Sheikh. In riva al mare sta sfoggiando i suoi micro bikini preferiti: tanga e reggiseno a fascia effetto caramella.

A cura di Giusy Dente

Instagram @elettralamborghini

Elettra Lamborghini è in vacanza con le amiche a Sharm el-Sheikh già da alcuni giorni e sui social sta condividendo le sue giornate, che trascorrono tra passeggiate in città, falò sulla spiaggia, brindisi e nuotate. Con lei ci sono altri volti noti del mondo dello spettacolo e influencer seguitissime su Instagram: Ludovica Bizzaglia, Ludovica Pagani, Carlotta Ferlito, per fare solo tre nomi. Una vacanza tra donne insomma, all'insegna del relax e del divertimento. Tutte stanno alloggiando in un resort con vista sul mar Rosso, il Domina Coral Bay, che offre ai suoi ospiti un'esperienza di lusso indimenticabile.

La vacanza di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha momentaneamente messo da parte le felpe e i cappotti, per indossare di nuovo il costume da bagno in riva al mare. Il suo primo post del 2022 era stato proprio in costume: a inizio gennaio si trovava a Miami col marito Afrojack e ne aveva approfittare per trascorrere un po' di tempo anche sulle spiagge assolate del posto. In versione balneare aveva quindi fatto gli auguri ai suoi fan e follower, per un felice anno nuovo. La 27enne stavolta è volata invece a Sharm eh-Sheik, dove sta dando il meglio in quanto a look.

Instagram @elettralamborghini

Elettra Lamborghini in bikini

Dopo aver affascinato in un micro bikini bianco, Elettra Lamborghini ne ha sfoggiato un altro ugualmente ridotto. Si tratta di un modello simile, ma di colore verde. Il tanga è sgambatissimo: la moda li ha riportati prepotentemente a galla e dall'estate scorsa sono i più gettonati. Con o senza laccetti, a vita alta o bassa, con taglio a V (proprio come quello della Lamborghini): non c'è celebrity che non l'abbia scelto per i propri outfit vacanzieri.

Lo abbiamo visto addosso a Valentina Ferragni e a J-Lo, più sexy che mai a 50 anni. Ma il cosiddetto tiny bikini è amatissimo anche da Kim Kardashian, Bella Hadid, Emily Rajkowski. Per la parte superiore l'ereditiera 27enne ha scelto invece un reggiseno a fascia effetto caramella, che sicuramente esalta la sua fisicità prorompente. A tal proposito: mentre ha ammesso di aver rifatto il seno ha sempre ribadito che il chiacchierato lato B non è merito del chirurgo!