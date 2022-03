Elettra Lamborghini in vacanza a Sharm el-Sheikh: quanto costa una notte nel resort sul mare Elettra Lamborghini si è recata a Sharm el-Sheikh con le amiche per alcuni giorni di vacanza al sole. Scopriamo quanto costa una notte nel resort con vista sul Mar Rosso.

A cura di Clara Salzano

Elettra Lamborghini nel resort sul mare a Sharm–el–Sheik

Elettra Lamborghini è in vacanza con le amiche tra cui Ludovica Pagani, Elen Ellis e Carlotta Ferlito. Il gruppo di donne, una più famosa dell'altra, si sono recate a Sharm el-Sheikh per alcuni giorni di vacanza al mare. Scopriamo quanto costa una notte nel resort di Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini in vacanza con le amiche a Sharm–el–Sheik

Dove si trova il resort di Elettra Lamborghini

Per una vacanza al femminile, proprio nel weekend che anticipa la Festa della Donna, Elettra Lamborghini e le amiche hanno scelto di recarsi a Sharm-el-Sheik e godersi dei giorni di relax al mare. Le bellissime donne hanno scelto di alloggiare in un resort con spiaggia privata da mille e una notte.

Il resort di Elettra Lamborghini a Sharm el–Sheikh

Il resort di Elettra Lamborghini è il Domina Coral Bay che gode di una vista strepitosa sul Mar Rosso. Si tratta di un vero e proprio villaggio che comprende otto alberghi, sei ristoranti, tredici bar, spiaggia privata di sabbia, spa, sette piscine d’acqua dolce e tre piscine sospese sul mare.

Il Domina Coral Bay di Sharm el–Sheikh dove soggiorna Elettra Lamborghini

Quanto costa una notte nel resort di Elettra Lamborghini

Il resort di Elettra Lamborghini a Sharm el-Sheikh si trova in una posizione privilegiata sul Mar Rosso. Con una spiaggia privata di sabbia fine e varie piscine, la struttura offre numerosi servizi di lusso per tutte le esigenze. Elettra Lamborghini e le amiche stanno godendo di alcuni giorni di relax tra massaggi e abbronzatura.

Elettra Lamborghini abbronzata a Sharm el–Sheikh

Il Domina Coral Bay è un resort che offre diverse tipologie di alloggio e servizi. Si può scegliere tra differenti alberghi, ristoranti, bar e piscine, proprio per venire incontro alle esigenze di tutti senza dimenticare di offrire il lusso di una vacanza al mare

Il tramonto al Domina Coral Bay

È probabile che Elettra Lamborghini e le amiche non abbiamo badato a spese per la loro vacanza al mare. Il resort in cui alloggiano offre tuttavia differenti sistemazioni dai 58 euro ai 130 euro a notte. Una settimana al Domina Coral Bay costa circa 1.000 euro, esclusi tutti servizi di lusso extra di cui si può approfittare.