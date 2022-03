La casa di Ludovica Pagani: maxi-vasca idromassaggio e cabina armadio da sogno La modella e conduttrice sportiva Ludovica Pagani apre le porte della sua nuova casa con l’amica Elettra Lamborghini. Scopriamo dove vive e com’è fatta la sua abitazione.

A cura di Clara Salzano

Ludovica Pagani nella sua cabina armadio da sogno – Credit MTV Cribs

Con 4 milioni di follower tra Instagram e Tik Tok, Ludovica Pagani è una delle influencer più amate dai social. Modella, conduttrice sportiva e speaker radiofonica, Ludovica Pagani è stata indicata da Forbes Italia tra le 100 under 30 più influenti del futuro. Con l'amica Elettra Lamborghini ha aperto le porte della sua nuova casa. Scopriamo dove abita e i dettagli della sua abitazione.

Ludovica Pagani apre le porte della sua casa con l’amica Elettra Lamborghini – Credit MTV Cribs

Dove vive la modella e conduttrice sportiva Ludovica Pagani

Ludovica Pagani non è solo una famosa influencer italiana ma anche modella, conduttrice tv di programmi come Sport Italia, speaker radiofonica su Radio 105 e ideatrice di format con Casa pagani su Youtube dove intervista diversi personaggi in un ambiente casaligo. Tuttavia a far da sfondo a Casa Pagani è solo un set.

Ludovica Pagani ed Elettra Lamborghini nella vera casa Pagani – Credit MTV Cribs

La vera casa di Ludovica Pagani si trova a Bergamo e la famosa influencer ha aperto le porte della sua dimora in compagnia dell’amica Elettra Lamborghini mostrando i dettagli più curiosi alle telecamere di Mtv Crib.

Ludovica Pagani nel salotto della sua casa co l’amica Elettra Lamborghini – Credit MTV Cribs

Com'è fatta la casa di Ludovica Pagani

La casa di Ludovica Pagani a Bergamo è un piccolo tempio della femminilità e della dolcezza. La nota influencer ha svelato di possedere un'immensa cabina armadio che è il sogno di tutte le donne.

La camera da letto di Ludovica Pagani

Colori tenui, arredi nelle tinte pastello e numerosi peluche caratterizzano l'abitazione bergamasca di Ludovica Pagani. La casa della famosa influencer gode inoltre di un elemento che farebbe invidia a molti: una maxi-vasca idromassaggio dove rilassarsi con le amiche, specialmente se si tratta di Elettra Lamborghini.