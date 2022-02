Maxi piscina immersa nel verde e spa privata: la casa da sogno di Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow è una delle donne più invidiate e di successo del mondo dello spettacolo. La nota attrice vive in una villa da sogno. Scopriamo com’è fatta la sua lussuosa casa.

A cura di Clara Salzano

Gwyneth Paltrow vive a Santa Barbara in California – Foto:@yoshihiromakino/Instagram

Gwyneth Paltrow è sicuramente una delle donne più invidiate del mondo dello spettacolo considerando anche solo gli uomini della sua vita, da Brad Pitt a Ben Affleck. L'attrice e imprenditrice americana è una donna di indiscusso successo, modello per molte donne attratte dalla sua vita dinamica e la sua personalità affermata. Gwyneth Paltrow condivide molto della sua vita sui social e di recente ha aperto le porte della sua casa. Scopriamo com'è fatta la villa da sogno della famosa attrice.

Gwyneth Paltrow nel suo salotto di casa – Foto:@yoshihiromakino/Instagram

La villa da sogno di Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow conduce una vita da copertina. Non è solo una celebre attrice ma anche un'affermata imprenditrice grazie alla sua azienda Goop incentrata sul benessere della persona. Vive in una casa da sogno in California ed è sempre stata in coppia con alcuni degli uomini più belli e desiderati al mondo.

Gwyneth Paltrow con il marito Brad Falchuk nella cucina di casa – Foto:@yoshihiromakino/Instagram

La famosa attrice ha di recente completato i lavori nella sua nuova casa di Santa Barabara in California e ha aperto le porte della sua dimora alla rivista Architectural Digest, edizione USA, svelandone i dettagli più esclusivi.

Il salone della casa di Gwyneth Paltrow – Foto:@yoshihiromakino/Instagram

Il progetto della villa di Gwyneth Paltrow è stato curato dall'amica e interior designer Brigette Romanek e dello studio di architettura Roman and Williams che sono riusciti a dare perfetta espressione ai desideri dell'attrice creando ambienti eleganti e ricercati.

La piscina nella villa di Gwyneth Paltrow – Foto:@yoshihiromakino/Instagram

La villa da sogno di Gwyneth Paltrow è una grande casa californiana immersa nel verde con una grande piscina e numerose stanze di cui tre saloni, una poetica camera da pranzo con parquet scura e parati che simulano un bosco incantato, diverse camere da letto e bagni, una cucina a regola d'arte e c'è persino una spa privata.