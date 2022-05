La nuova casa di Elettra Lamborghini: una villa immersa nel verde con terrazzo e divani bianchi Da tempo Elettra Lamborghini stava aspettando di trasferirsi nella sua nuova casa e dalle immagini condivise sui social vediamo com’è fatta la villa immersa nel verde.

A cura di Clara Salzano

Elettra Lamborghini in casa

Elettra Lamborghini, dopo essere entrata ufficialmente nell'Olimpo di cera con la suastatua all'interno del museo Madame Tussauds Amsterdam, si gode dei giorni nella nuova casa con il suo cane. È da tempo che la cantante italiana stava aspettando di trasferirsi nella nuova abitazione e da alcune immagini condivise sui social sembra che l'importante momento sia arrivato. Scopriamo com'è fatta la nuova casa di Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini in casa

La villa di Elettra Lamborghini immersa nel verde

Tra viaggi ed eventi in giro per il mondo non sono molte le immagini condivise da Elettra Lamborghini dei suoi spazi più intimi. Da alcune dichiarazioni rilasciate dalla nota cantante era in attesa di trasferirsi in una nuova casa ma non aveva dato indicazioni su dove si trovasse.

Il salone di Elettra Lamborghini

Non sappiamo dunque dove sia posizionata la dimora ma dalle immagini condivise di recente da Elettra Lamborghini si nota una grande villa con ampia balconata in pietra che affaccia su un giardino verde a perdita d'occhio.

Il giardino della casa di Elettra Lamborghini

Nell'abitazione domina il bianco con quattro divani tondi in tessuto bouclè, che oggi è molto di moda. La zona living consente l'accesso diretto al terrazzo con vista sul giardino e un grande tappeto bianco fa contrasto con la pavimentazione in marmo più scura.

Le foto da piccola di Elettra Lamborghini

Quadri antichi e foto di famiglia decorano le pareti della casa che è caratterizzata da una grande luminosità e dalla natura che sembra penetrare anche negli spazi più intimi dove Elettra Lamborghini si rilassa.