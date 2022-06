Elettra Lamborghini in vacanza a Ibiza: quanto costa l’hotel immerso nella campagna Dopo lo scontro con un hater al concerto di Riccione, Elettra Lamborghini si rifugia ad Ibiza in un intimo hotel rurale immerso nella campagna.

Elettra Lamborghini in vacanza a Ibiza

Elettra Lamborghini, dopo lo spiacevole episodio al concerto di Riccione contro un hater, si è recata ad Ibiza per rilassarsi e godere di alcuni giorni di vacanza lontana dalle vibrazioni negative degli ultimi giorni. Per il suo soggiorno ibizenco la nota cantante ha scelto un hotel immerso nella campagna. Scopriamo dove si trova e quanto costa una notte nella struttura rurale.

L’hotel rurale di Elettra Lamborghini ad Ibiza

Elettra Lamborghini sta trascorrendo alcuni giorni di relax ad Ibiza. Il suo soggiorno si sta svolgendo in un rifugio tra le colline verdi dell'isola con vista panoramica sulla città. L'albergo si chiama Casa Maca ed è una tipica struttura rurale nella campagna ibizenca.

Il giardino dell’hotel Casa Maca

Casa Maca è un intimo hotel rurale che sorge sulle colline di Can Palau, appena fuori dalla città di Ibiza e a pochi minuti dall'aeroporto. L'albergo offre pace e tranquillità, che è ciò di cui probabilmente Elettra Lamborghini aveva bisogno dopo lo scontro con un hater in un concerto in Italia. Dall'albergo si gode inoltre di viste spettacolari sulla storica Dalt Vila di Ibiza.

Il panorama da Casa Maca

L'intimo albergo rurale dove soggiorna Elettra Lamborghini è un'antica fattoria di oltre 300 anni che è stata restaurata per accogliere la nuova funzione. Casa Maca comprende diversi volumi in calce bianca con un tradizionale frantoio conservato nella hall in riferimento alla storia del posto.

Le suite di Casa Maca come volumi singoli

L'hotel è dotato anche di una piscina panoramica ed è circondata da campi di lavanda, alberi da frutta e flora mediterranea.

Elettra Lamborghini apprezza il panorama da Casa Maca

Casa Maca comprende solo dieci suite in modo da offrire ai propri ospiti il massimo della privacy, l'ideale per Elettra Lamborghini in questi giorni. Anche il ristorante panoramico dell'hotel permette di immergersi nella vita rurale dell'isola.

Una camera di Casa Maca

Le suite e junior suite di Casa Maca sono piccole abitazioni di 40 o 45 metri quadrati dotati di ogni comfort. rendono facile sentirsi veramente a casa. Non sappiamo che tipologia di camera abbia scelto Elettra Lamborghini ma i prezzi per una stanza partono dai 460 euro a notte a salire.