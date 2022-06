La casa per le vacanze di Belen e Stefano De Martino: una villa con piscina immersa nella natura Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno trascorrendo le vacanze in una villa immersa nel verde con la famiglia allargata. Attraverso le immagini condivise sui loro social, scopriamo alcuni dettagli della casa.

A cura di Clara Salzano

La nuova casa di Belen e Stefano De Martino per le vacanze

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme? Sicuramente assieme per le vacanze in una villa immersa nel verde. Entrambi hanno infatti condiviso il video di una casa dove stanno trascorrendo le vacanze con Santiago, figlio della coppia, e Luna Mari, figlio di Belen e Antonio Spinalbese. Scopriamo com'è fatto la nuova residenza della famiglia allargata.

Belen con Luna Mari nella casa di vacanze

Una villa immersa nel verde con piscina e tanta quiete. La casa per le vacanze di Belen e Stefano De Martino è una casale di campagna completamente isolato. Si sviluppa sue due livelli ed è caratterizzato da colori tenui e ampio spazio esterno.

Il patio della casa di Belen e Stefano de Martino

Non si conosce la posizione precisa della casa in cui Belen e Stefano De Martino stanno trascorrendo dei giorni di vacanza ma si percepisce il relax e benessere che trasmette questo luogo dalle immagini condivise sui social da entrambi.

La piscina della casa di Belen e Stefano De Martino

Il casolare di campagna per le vacanze di Belen e Stefano De Martino è dotato di una magnifica piscina e una grande zona prendisole. La casa immersa nel verde offre anche la possibilità di rilassarsi all'ombra degli alberi su un piccolo terrazzo sospeso tra le foglie dove godere di un aperitivo al tramonto o far addormentare la bambina.

La villa di Belen e Stefano De Martino è isolata e panoramica sulla campagna

Non c'è nulla attorno la villa, sono terreni coltivati e tanto verde. Belen e Stefano hanno scelto di isolarsi dal mondo e ricaricare le energie in un luogo di assoluta quiete. La casa per le loro vacanze è disponibile attraverso l'agenzia Emma Villas che promuove ville di lusso, casali e dimore di pregio in affitto in Italia.