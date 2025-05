video suggerito

Dove si trova e quanto costa la villa di lusso in cui Archie è stato fotografato per il compleanno Archie è stato immortalato in una location da sogno nella foto del suo compleanno, dove si trova esattamente? In una maxi villa in Messico che ha dei legami nascosti con la Royal Family. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

Cuixamala

Archie, il primo figlio del principe Harry e Meghan Markle ha appena compiuto 6 anni e per l'occasione è stato mostrato sui social per la prima volta dopo molto tempo. Sebbene la coppia viva lontana dalla corte inglese da anni, ha voluto rispettare una delle tradizioni reali più amate di sempre, quella dei ritratti ufficiali condivisi su Instagram durante le ricorrenze speciali. Ad attirare le attenzioni del pubblico nello scatto del bimbo non sono stati solo i suoi capelli rossi e il suo look casalingo, ma anche il meraviglioso panorama al tramonto che è sullo sfondo: ecco dove è stata scattata la foto.

Dove è stata scattata la foto di Archie

Da quando Meghan Markle ha condiviso la foto di compleanno di Archie, in molti sono andati alla ricerca della location da sogno che fa da sfondo. Il bimbo si trova su una terrazza fronte-mare e guarda incantato un meraviglioso tramonto. Sebbene inizialmente si pensasse che fosse casa a Montecito della dolce famiglia, in realtà si tratta di una location inedita ma che nasconde un profondo legame con la Royal Family. Per il compleanno del bimbo Harry e Meghan hanno organizzato una vacanza in Messico, per la precisione nell'esclusivo resort sul mare chiamato Cuixamala, a Puerto Vallarta, Manzanillo. Si tratta di una enorme tenuta in una riserva naturale con due spiagge private, la cui particolarità sta nel fatto che al suo interno gli animali selvatici vagano liberi.

Archie nel resort in Messico

Il legame della location con la Royal Family

A giudicare dal muretto dallo stile etnico a cui Archie si appoggia, sembra trovarsi in uno dei bungalow, delle strutture extra lusso dotate di ogni tipo di comfort. Quanto costa trascorrere una notte in una delle ville della tenuta Cuixmala? Sul sito ufficiale i prezzi non sono disponibili, vengono comunicati solo su richiesta, ma, stando alle recensioni degli utenti che l'hanno visitato, si pagherebbe oltre 5.000 euro a notte.

Cuixamala

Perché questa location è indirettamente legata alla Royal Family inglese? Costruita nel 1989 dal miliardario e politico franco-britannico Sir James Goldsmith come rifugio privato, venne presa in gestione dalla figlia Alix Marcaccini che la trasformò in hotel. La cosa che in pochi sanno è che la famiglia dei proprietari fa parte dell'aristocrazia britannica e ha avuto legami con la principessa Diana. La scelta di Harry e Meghan sarà stata casuale o nasconderà un legame con questo dettaglio?