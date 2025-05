Il ritratto di compleanno di Archie: il figlio di Harry e Meghan posa col pigiama a righe per i 6 anni

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ieri, 6 maggio 2025, è stata una giornata davvero speciale per il principe Harry e Meghan Markle: il loro primo figlio Archie ha festeggiato il compleanno. Sembra ieri che alla corte di Buckingham Palace non si parlava altro che della nascita del Royal Baby della coppia e della sua apparizione pubblica "in ritardo", eppure sono passati esattamente 6 anni. Oggi il bimbo non vive più in Inghilterra, insieme ai genitori si è trasferito stabilmente negli Stati Uniti e viene mostrato in pubblico solo in rarissime occasioni, così come avviene con la sorellina Lilibet. Nelle ultime ore, però, la mamma ha fatto un'eccezione e lo ha immortalato per un inedito (e dolcissimo) ritratto di compleanno.

Com'è diventato il piccolo Archie

Per la Royal Family inglese i ritratti di compleanno sembrano essere una vera e propria tradizione (basti pensare al fatto che proprio di recente sia Louis che Charlotte hanno posato per degli scatti inediti) ma la cosa insolita è che anche Harry e Meghan, nonostante la distanza, non possono fare a meno di rispettare quest'usanza. In occasione del compleanno di Archie, infatti, la mamma ha condiviso sui social un dolcissimo scatto del figlio, mostrandolo in pubblico per la prima volta dopo molto tempo. Il bimbo appare di spalle sullo sfondo di un meraviglioso tramonto (probabilmente il panorama della casa a Montecito): è visibilmente cresciuto, indossa un pigiama a righe e ha i capelli rossi ereditati dal padre in vista.

La dolce dedica di Meghan Markle

Ad accompagnare l'inedito ritratto di compleanno non poteva mancare la didascalia commovente. Meghan ha infatti dedicato al figlio queste parole: "Nostro figlio. Il nostro sole. Buon sesto compleanno ad Archie! Grazie per tutto l'affetto, le preghiere e i calorosi auguri per il nostro dolce ragazzo. Ha sei anni! Dov'è andato il tempo? (E per tutti voi che siete venuti a festeggiare con noi alla sua festa lo scorso fine settimana, grazie per aver reso il suo compleanno così incredibilmente speciale)". Meghan ha così lasciato intendere di aver organizzato un party casalingo insieme agli amici del piccolo ma di aver anticipato i festeggiamenti di una settimana. Archie avrà sentito anche il nonno Carlo per gli auguri di compleanno?

