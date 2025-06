video suggerito

Perché il principe Harry ha accettato che le foto di Archie e Lilibet vengano pubblicate sui social Avete notato che Archie e Lilibet stanno apparendo sempre più spesso sui social? Non si tratta di un caso ma di una precisa volontà di Harry: ecco perché ha accettato che i figli vengano mostrati su Instagram.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle si sono trasferiti stabilmente in America da diversi anni ed è lì che hanno dato il via alla loro "nuova vita" lontana dagli obblighi reali e dalle rigidissime regole del protocollo. Hanno ritrovato la libertà che a corte gli era stata negata e ora si stanno godendo le giornate senza essere costretti a partecipare a eventi pubblici o a rispettare dress code e divieti. L'ex duchessa ha avuto addirittura la possibilità di tornare sui social con un profilo tutto suo ed è proprio lì che posta spesso delle inedite foto di Archie e Lilibet. Per quale motivo Harry ha accettato che i figli vengano mostrati sui social regolarmente?

Archie e Lilibet appaiono sempre più spesso sui social

Fino a qualche tempo fa era praticamente impossibile trovare sui social una foto di Archie e Lilibet e il motivo è molto semplice: entrambi i genitori volevano tenerli a debita distanza dai riflettori, così da fargli vivere un'infanzia assolutamente "normale" nonostante le origini reali. Ora però le cose sembrano essere cambiate e spesso i piccoli appaiono su Instagram tra ritratti di compleanno e dolci scatti di famiglia (anche se solo di spalle o con il viso coperto). La mamma e il papà hanno cambiato idea sulla loro presenza sui social? Pare proprio di sì, anche se sarebbe legato a una difficile questione familiare.

La "strategia" di Harry

Stando alle indiscrezioni trapelate dal DailyMail, sarebbe stato Harry a spingere la moglie Meghan a postare sempre più spesso foto e video dei figli sui social e la cosa sarebbe legata al rapporto conflittuale con la Royal Family. Sia il padre Carlo che il fratello William si rifiutano di vedere il principe o di chiacchierare con lui in videocall, dunque con gli scatti pubblici dei figli Harry punterebbe a suscitare nei familiari una sorta di "effetto nostalgia", l'obiettivo? Mettere in mostra cosa si stanno perdendo tenendosi lontani da lui. Questa strategia riuscirà ad acquietare gli animi all'interno della famiglia reale?