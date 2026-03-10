Meghan Markle e la piccola Lilibet in una foto speciale: l’ha scattata il principe Harry

Il principe Harry si è improvvisato fotografo e ha immortalato e la moglie e la figlia nel giorno della festa delle Donne.

Instagram @meghan

Meghan Markle tende a condividere raramente su Instagram, dove ha riattivato un account personale, foto dei due figli. Quando sono presenti, è sempre di spalle. Su quel profilo, di solito la duchessa tiene aggiornati fan e follower circa i progetti professionali, ma con alcune "intromissioni" nella vita quotidiana.

I bimbi, Archie e Lilibet, compaiono di rado e ancora meno si vedono foto del principe William. Quest'ultimo si è cimentato come fotografo in una giornata speciale. L'8 marzo era la Festa della Donna e lui ha voluto celebrare le due donne più importanti della sua vita. Ecco perché le ha fotografate e lo scatto è stato condiviso online.

Nell'immagine si vedono madre e figlia teneramente abbracciate, di spalle, in riva al mare. La duchessa è in costume, ma indossa una maxi camicia azzurra come prendisole. La bimba ha un paio di pantaloncini corti rosa e un top a fiorellini. "Per la donna che un giorno sarà. Buona Giornata Internazionale della Donna" si legge nella didascalia, dove è specificato l'esecutore materiale della foto, per l'appunto il principe (chiamato "Papa Sussex"). Il mese scorso era invece stata l'ex attrice a condividere una dolce dedica al marito e ai figli, in occasione di San Valentino.

Leggi anche Meghan Markle pubblica una rara foto di famiglia con Lilibet: la dedica della duchessa

La nuova vita dei Sussex è una vita ancora sotto i riflettori, ma in modo diverso. Meghan e Harry hanno scelto di svincolarsi dai doveri reali, di uscire dal clima di Palazzo che stava loro molto stretto. Trasferendosi in California, si sono allontanati non solo fisicamente dalla famiglia reale, volando effettivamente dall'altra parte del mondo. Si sono allontanati in senso molto più profondo, rinunciando a uno status, con pro e contro del caso. Ora a Montecito si stanno dedicando a progetti di beneficenza, sono attivi tra podcast, libri e serie tv: insomma, sono ancora personaggi molto chiacchierati e in vista, che suscitano curiosità, paparazzati a ogni uscita, sulla bocca di tutti.

Stanno, però, cercando di proteggere il più possibile i figli: per questo li mostrano poco. Hanno spiegato di avere molto a cuore la loro privacy e di non volerli abituare a una vita online, davanti allo schermo. Nell'educazione dei bimbi, Harry e Meghan fanno riferimento ai consigli di Jonathan Haidt e Catherine Price, autori del manuale "The Amazing Generation", una sorta di guida che spiega ai genitori come rendere felici i figli senza renderli schiavi di uno smartphone e parallelamente illustra anche i pericoli che si nascondono sul web.