Perché Meghan Markle non vuole rinunciare al titolo Duchessa di Sussex

Meghan Markle vive stabilmente negli Stati Uniti ormai da anni. Poco dopo la nascita di Archie, infatti, è partita alla volta della California col principe Harry, dicendo addio alla vita di corte e agli obblighi che ne conseguivano. La cosa, però, l'ha costretta anche a rinunciare a una serie di privilegi, primo tra tutti il titolo Sua Altezza Reale. Stando alle regole, avrebbe dovuto dire addio anche al titolo di Duchessa di Sussex ma a quante pare non ha alcuna intenzione di eliminarlo: ecco per quale motivo.

La spiegazione di Meghan Markle

In quanti hanno notato che Meghan Markle, nonostante i numerosi screzi con la Royal Family, continua a farsi chiamare Duchessa di Sussex agli eventi ufficiali? Non si tratta di un caso ma di una scelta voluta che lo staff di Meghan ci tiene a sottolineare. Il motivo è molto semplice: per lei il titolo e il cognome Sussex hanno assunto un significato simbolico speciale, visto che la uniscono ancora di più ai figli e al marito. Nell'intervista rilasciata a Greenidge ha infatti dichiarato: "Adoro che Archie, Lili, Harry e io condividiamo questa cosa insieme".

La reazione della Royal Family

Come hanno reagito i Royals a questa scelta? Stando alle indiscrezioni, a Buckingham Palace non vedrebbero di buon occhio l'ostentazione dei titoli nobiliari, anche se tutti sono d'accordo con il loro "esilio volontario" in California. Insomma, a quanto pare Harry e Meghan non vogliono rinunciare del tutto ai vecchi privilegi ma è chiaro che sono riusciti a ribaltare la situazione facendo leva sul profondo legame di famiglia.