Perché Meghan Markle non vuole rinunciare al titolo Duchessa di Sussex

Meghan Markle ha detto addio alla Royal Family da diversi anni ma ancora oggi si fa chiamare Duchessa di Sussex: per quale motivo non rinuncia al titolo?
A cura di Valeria Paglionico
Meghan Markle vive stabilmente negli Stati Uniti ormai da anni. Poco dopo la nascita di Archie, infatti, è partita alla volta della California col principe Harry, dicendo addio alla vita di corte e agli obblighi che ne conseguivano. La cosa, però, l'ha costretta anche a rinunciare a una serie di privilegi, primo tra tutti il titolo Sua Altezza Reale. Stando alle regole, avrebbe dovuto dire addio anche al titolo di Duchessa di Sussex ma a quante pare non ha alcuna intenzione di eliminarlo: ecco per quale motivo.

La spiegazione di Meghan Markle

In quanti hanno notato che Meghan Markle, nonostante i numerosi screzi con la Royal Family, continua a farsi chiamare Duchessa di Sussex agli eventi ufficiali? Non si tratta di un caso ma di una scelta voluta che lo staff di Meghan ci tiene a sottolineare. Il motivo è molto semplice: per lei il titolo e il cognome Sussex hanno assunto un significato simbolico speciale, visto che la uniscono ancora di più ai figli e al marito. Nell'intervista rilasciata a Greenidge ha infatti dichiarato: "Adoro che Archie, Lili, Harry e io condividiamo questa cosa insieme".

La reazione della Royal Family

Come hanno reagito i Royals a questa scelta? Stando alle indiscrezioni, a Buckingham Palace non vedrebbero di buon occhio l'ostentazione dei titoli nobiliari, anche se tutti sono d'accordo con il loro "esilio volontario" in California. Insomma, a quanto pare Harry e Meghan non vogliono rinunciare del tutto ai vecchi privilegi ma è chiaro che sono riusciti a ribaltare la situazione facendo leva sul profondo legame di famiglia.

