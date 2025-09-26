Perché non c’è alcuna possibilità che il piccolo Archie vada a Eton College

Da qualche giorno a questa parte si era parlato molto di una presunta iscrizione di Archie all’Etonn College, lo stesso che aveva frequentato il principe Harry: ora è arrivata la smentita.

Il principe Harry e Meghan Markle vivono stabilmente in America con i due figli ormai da diversi anni ma, nonostante il forte desiderio di rimanere il più possibile lontani dai riflettori, finiscono sempre al centro dell'attenzione dei media. Di recente a far discutere è stata una notizia che riguarda Archie: secondo le indiscrezioni, il principino si sarebbe dovuto trasferire presto in Inghilterra in vista di un futuro a Eton, il college maschile che ha frequentato sia il padre chee lo zio William (da 55mila euro all'anno). La verità, però, è ben diversa e a rivelarlo sono stati i genitori con un comunicato stampa ufficiale.

Come è nata la notizia di Archie a Eton

Lo staff di comunicazione dei Sussex è intervenuto con una nota ufficiale per raccontare tutta la verità sull'educazione di Archie, il primo figlio di Harry e Meghan: "Il principe Harry non ha iscritto il figlio ad Eton, né ha intenzione di farlo". L'indiscrezione era nata dopo alcune dichiarazioni rilasciate da Joss Stone, cantante rientrata nel Regno Unito dopo anni trascorsi in America con cui il principe aveva parlato ai WellChild Awards. Quest'ultimo le aveva chiesto come si stesse ambientando, lasciando incosciamente intendere di essere interessato a un ritorno in patria. In verità, però, si trattava solo di una chiacchierata informale senza secondi fini.

I problemi con la sicurezza per il ritorno in UK

Il principe Harry e Meghan Markle si trovano molto bene negli Stati Uniti e più volte hanno spiegato che trovano difficile tornare nel Regno Unito con i figli per problemi di sicurezza (la Royal Family, infatti, non finanzia più ai Sussex lo staff per preservare la loro incolumità). Sarebbe, dunque, impossibile anche solo pensare a un trasferimento di Archie e Lilibet in UK per motivi scolastici. Insomma, a quanto pare la presunta iscrizione del primogenito a Eton era solo una pura fake news: con ogni probabilità entrambi i figli del principe inglese "romperanno" la tradizione e studieranno in America.