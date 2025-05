video suggerito

Quanto costa la giacca con le foglie che la principessa Charlotte ha indossato nella foto di compleanno Oggi, 2 maggio 2025, la principessa Charlotte compie 10 anni e, come da tradizione, ha posato per un nuovo ritratto ufficiale. Chi ha firmato la sua giacca a vento decorata con le foglie? Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La primavera è una stagione davvero speciale per la Royal Family britannica, il motivo? È proprio in questo periodo dell'anno che i principi di Galles festeggiano diverse ricorrenze, dai compleanni dei principini all'anniversario di matrimonio. Dopo il piccolo Louis, ora ad aver compiuto gli anni è stata la principessa Charlotte che, come da tradizione, è diventata protagonista di un nuovo e adorabile ritratto social. A scattarla è stata Kate Middleton, che è riuscita a rivelare il suo animo solare con un primo piano in versione trekking. Chi ha firmato la giacca con le foglie della principessina?

Charlotte cambia stile per il ritratto di compleanno

I ritratti di compleanno realizzati da mamma Kate Middleton sono una vera e propria tradizione in casa Windsor e , in occasione del decimo compleanno della piccola Charlotte, è stata rispettata la dolce usanza. Al motto di "Buon decimo compleanno, Principessa Charlotte!", la bimba è stata immortalata sullo sfondo di un meraviglioso panorama naturale e, a giudicare dallo zaino da trekking che porta sulle spalle, probabilmente è alle prese con un'escursione. Per lei niente abiti bon-ton, ballerine o coroncine principesche, ha posato in versione sporty, rivelando la sua natura avventuriera.

Hollands

Chi ha firmato la giacca a vento della principessa Charlotte

Il capo chiave del look "wild" della principessa Charlotte? La giacca di ispirazione militare firmata Hollands. Si tratta di un modello in tricot spazzolato impermeabile e antivento: ha la doppia cerniera, i polsini elasticizzati, un cappuccio a scomparsa e una miriade di tasche, la sua particolarità? È decorato all-over con delle foglie sui toni del marrone e del verde. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di un capo di lusso, sul sito ufficiale viene venduto a 74,95 euro. La figlia di Kate ha poi completato il tutto con una coda di cavallo bassa, anche se a fare la differenza è stato il sorriso smagliante. La principessina non diventa forse sempre più meravigliosa e solare col passare degli anni?

Leggi anche Chi ha firmato l'abito che la principessa Isabella di Danimarca ha indossato per i suoi 18 anni