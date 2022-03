Elettra Lamborghini in vacanza: il primo look balneare è col micro bikini bianco Elettra Lamborghini è volata a Sharm El Sheikh con alcune amiche. Il primo look balneare è con un micro bikini bianco.

A cura di Giusy Dente

Instagram @elettralamborghini

Per Elettra Lamborghini è tempo di mare, di nuovo. In occasione del Capodanno era partita col marito Afrojack, per trascorrere l'inizio del 2022 a Miami . Lì l'ereditiera si era concessa anche una giornata in spiaggia. Proprio con un costume intero rosso aveva fatto gli auguri ai suoi fan e follower: era stato il primo post dell'anno nuovo, in versione balneare. Poi è stata la volta della Svizzera, per sciare sulle montagne innevate di Gstaad. Stavolta però per prendersi una pausa rilassante la 27enne ha scelto nuovamente il mare, difatti è volata a Sharm El Sheikh con delle amiche.

Celebrities in vacanza

Elettra Lamborghini è volata a Sharm El Sheikh per qualche giorno di vacanza. In queste fredde giornate invernali sono diverse le celebrities che hanno preferito spostarsi altrove, al caldo. Michelle Hunziker, per esempio, si è concessa qualche giorno alle Maldive con le figlie e alcune amiche, per staccare un po' la spina dopo un periodo molto intenso dal punto di vista professionale ma anche privato. Maldive anche per Luca Argentero, Cristina Marino e la figlia Nina, che hanno alloggiato in un resort da sogno a 5 stelle. Alessia Marcuzzi ha scelto invece Dubai, un posto che frequenta da diverso tempo e in cui torna molto spesso.

Instagram @elettralamborghini

Elettra Lamborghini in costume

Le prime foto della vacanza di Elettra Lamborghini sono ovviamente in costume. L'ereditiera ne ha approfittato per dare il meglio di sé in quanto a look balneari. Il pezzo forte è il micro bikini bianco: tanga con laccetti sui fianchi e reggiseno a fascia. Nel condividere la foto sui social, ha ironizzato su uno dei tormentoni del momento, intonando (anche se solo virtualmente) il brano che spopola sui social: "Povero gabbiano", si legge nella didascalia! Difatti non è in vacanza col compagno (ormai marito), bensì con alcune amiche.

Instagram @elettralamborghini

Il due pezzi esalta le forme della 27enne, forme di cui va particolarmente fiera e che non esita a esibire. In uno dei suoi look più chiacchierati, per un concerto, si è vestita da sexy cowgirl con un paio di pantaloni con sedere in vista! E proprio il suo lato B suscita sempre una certa curiosità. Ma lei le voci le ha messe a tacere tutte affermando di non essere rifatta: il suo lato B è tutto naturale, non è stato ritoccato dal chirurgo. L'unico ‘ritocco' se così si può dire, è il suo famoso tatuaggio: un tattoo animalier sulle natiche, un inconfondibile ‘marchio di fabbrica"!