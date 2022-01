Elettra Lamborghini col costume rosso griffato: la prima foto del 2022 è in versione balneare Elettra Lamborghini ha cominciato il nuovo anno al mare e ne ha approfittato per lasciarsi immortalare in un fiammante costume rosso. In versione balneare ha fatto gli auguri ai suoi fan, dando prova di non aver perso la verve nonostante il periodo di pausa dai riflettori.

A cura di Valeria Paglionico

Il nuovo anno è cominciato da pochissimi giorni e sono già molte le star che hanno approfittato della pausa lavorativa per sfidarsi a colpi di stile. La mania più gettonata del momento? Quella di organizzare una vacanza in luoghi esotici e incontaminati, così da dire addio (almeno temporaneamente) sia agli impegni professionali che all'incubo Covid. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare costumi e bikini? È proprio quanto fatto da Elettra Lamborghini, il cui primo post del 2022 è in versione balneare.

Il costume intero di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è volata a Miami per qualche giorno, ha accompagnato il marito dj Afrojack a una delle sue serate e per l'occasione non ha potuto fare a meno di godersi qualche giorno di mare. Cosa ha indossato per andare in spiaggia a gennaio? Un costume rosso griffato, per la precisione un modello intero firmato Versace con scollo squadrato, scollatura posteriore e gli iconici motivi Greca e Medusa sulle spalline doppie. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 230 ero. Così facendo, l'ereditiera ha messo in risalto le forme esplosive, l'iconico tatuaggio maculato sul fondoschiena e i numerosi piercing di diamanti che ha sparsi sul corpo.

Costume Versace

Elettra Lamborghini comincia il nuovo anno con ironia

Al di là della silhouette da urlo, a contraddistinguere Elettra Lamborghini sono anche la simpatia travolgente e l'ironia. Nella didascalia dello scatto "balneare" ha infatti usato delle parole molto originali per augurare buon anno ai fan. Sotto la foto ha scritto: "Primo post del 2022! Questa non é una foto é un augurio a che abbiate tanta fikah nel vostro anno nuovo. Certo se é come me ancora meglio. Con amore". Insomma, Elettra è pienamente cosciente di essere un'icona di bellezza e di sensualità ma non per questo ha perso l'ironia. Nonostante per il momento preferisca rimanere lontana dai riflettori, non continua forse a essere una delle star più amate del nostro paese?