Elettra Lamborghini a Battiti Live coperta di cristalli: tutina e guanti sono coordinati al microfono

È partita una nuova edizione di Battiti Live, il programma musicale e itinerante dell'estate che ogni anno dà spazio alle hit e ai tormentoni della bella stagione. Le puntate sono state registrate nelle prime settimane di giugno ma solo ora stanno andando in onda in prima serata su Italia 1. Al di là della "padrona di casa" Elisabetta Gregoraci, ad attirare le attenzioni del pubblico sono anche gli artisti che si esibiscono sul palco. Tra loro c'è anche Elettra Lamborghini, che in coppia con Rocco Hunt ha cantato la sua Caramello durante la puntata di debutto andata in scena a Bari. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile e sensualità? Ecco cosa ha indossato la cantante per la sua prima volta sul palco di Battiti Live 2022.

Il look nude di Elettra Lamborghini a Battiti Live

Elettra Lamborghini è regina di sensualità e a Battiti Live non ha deluso le aspettative dei fan. Dopo aver spopolato tra micro "bikini al contrario" e crop top con l'oblò sul seno, sul palco di Italia 1 ha ancora una volta messo in risalto le sue forme esplosive. Ha puntato su un'audace tutina color nude ma tempestata di cristalli multicolor, un modello aderentissimo con le spalline sottili e la scollatura generosa che a primo impatto dava l'impressione che il suo corpo fosse coperto solo di brillantini. Niente gioielli e bijoux, Elettra è riuscita ad attirare tutti i riflettori su di sé con la sua bellezza (e soprattutto con gli scintillii dell'audace jumpsuit).

Il dettaglio che non è passato inosservato nell'outfit di Elettra Lamborghini a Battiti Live? Gli accessori erano tutti coordinati alla tutina sensuale. Ha infatti sfoggiato dei guanti al gomito in stile diva e un "copri-microfono" dello stesso tessuto della jumpsuit, ovvero color nude e ricoperto di cristalli variopinti. Per quanto riguarda le scarpe, ha optato per un paio di stivaletti col tacco a spillo in oro metallizzato, mentre in fatto di acconciatura ha preferito la semplicità di una piega sciolta e ondulata. Insomma, Elettra riesce sempre a sorprendere con la sua esuberanza e di certo continuerà a lasciare il pubblico senza parole durante l'edizione 2022 di Battiti Live.