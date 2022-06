Elettra Lamborghini lancia il top più audace dell’estate: la maxi scollatura ha l’oblò sul seno I fan di Elettra Lamborghini attendono con ansia il suo tormentone estivo. Lei li sta tenendo sulle spine e li ha stuzzicati con un nuovo audace look.

A cura di Giusy Dente

Ogni estate che si rispetti ha il suo tormentone, la canzone che si balla e si canta in spiaggia fino allo sfinimento! Elettra Lamborghini su questo fronte non ha mai deluso i fan: Pem Pem, Tocame, La Isla (con Giusy Ferreri), Pistolero. Anno dopo anno è sempre riuscita a imporsi con i suoi brani dal ritmo travolgente. Cosa ha in serbo per il suo pubblico stavolta?

Elettra Lamborghini, la musica prima di tutto

Elettra Lamborghini si è fatta conoscere al grande pubblico con un reality, esperienza che oggi non rifarebbe: le peserebbe molto stare lontana dai suoi affetti, in primis da suo marito Afrojack. La 28enne sta ugualmente sperimentando molto sul piccolo schermo: dopo l'esperienza alla conduzione di Miss Italia, è al momento al timone di uno show comico su TV8. E poi c'è la moda: di recente ha firmato una collezione per Yamamay (ovviamente dalla stampa maculata). Insomma, è una persona attiva e che ama mettersi in gioco, ma anche se ha sempre le energie per cimentarsi in cose nuove, non dimentica che la sua vera grande passione è la musica.

Elettra Lamborghini regina dell'estate

Siamo nel periodo dell'anno in cui uno dopo l'altro, tutti gli artisti sfoderano i loro possibili tormentoni. Anche quest'anno non manca all'appello Elodie col brano Tribale, Fedez-Tananai-Mara Sattei hanno lanciato La Dolce Vita e nei prossimi giorni sarà la volta di Annalisa e Boomdabash, Noemi, Salmo e tanti altri. Ed Elettra Lamborghini? La cantante sta tenendo sulle spine i suoi fan.

"Quest'anno non ho il pezzo estivo raga. Non si balla, sarà per l'anno prossimo" ha scritto su Instagram con una faccina sorridente. Sembra proprio che la frase sia insomma del tutto ironica: infatti il suo nuovo singolo sembra sia di prossima uscita, manca solo l'annuncio ufficiale. Nella foto la cantante ha scelto un look decisamente sexy e provocante, in perfetto stile Elettra Lamborghini. Il must dei suoi look sono le maxi scollature e questa è una delle più audaci: il top ha infatti un oblò proprio sul seno, al centro del décolleté. Lo ha abbinato a un paio di pantaloni negli stessi colori. I fan hanno decisamente apprezzato l'outfit e non vedono l'ora di ballare il suo nuovo tormentone.