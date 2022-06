Fedez, Tananai e Mara Sattei, nel video de La Dolce Vita si trasformano con i look anni ’70 Fedez, Tananai e Mara Sattei hanno lanciato La Dolce Vita, canzone che si preannuncia uno dei tormentoni dell’estate. Cosa indossano nel video? Tra pantaloni classici over, completi stampati e bermuda abbinati a canotte bianche, tutto è a tema anni ’70.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate si avvicina e il mondo della musica ha cominciato a essere "invaso" da hit fresche e adrenaliniche che fanno a gara per diventare i tormentoni della bella stagione. Tra i brani più apprezzati fin dal suo lancio c'è La Dolce Vita, canzone realizzata dal trio inedito formato da Fedez, Tananai e Mara Sattei. Come da tradizione, i tre sono diventati protagonisti di un video dalle atmosfere spensierate e vacanziere e per l'occasione non hanno rinunciato allo stile. Tra mocassini color confetto, gilet col bavero e completi dalle stampe optical, tutto ricorda gli anni '70: ecco chi ha firmato gli outfit coordinati e dall'animo retrò dei tre cantanti.

Fedez, Tananai e Mara Sattei in La Dolce Vita

Chi ha vestito Fedez, Tananai e Mara Sattei in La Dolce Vita

La Dolce Vita è destinata a diventare la canzone dell'estate e, dopo essere stata lanciata il 3 giugno, è stata accompagnata anche da un video a tema realizzato sulle spiagge di Rimini. Sarà perché la riviera romagnola sullo sfondo ricorda le vacanze anni '70 o perché semplicemente il twist in sottofondo rende l'atmosfera retrò, ma la cosa certa è che Fedez, Tananai e Mara Sattei hanno puntato tutti su dei look dall'animo vintage. A vestirli è stata la Maison Gucci, che ha realizzato per loro dei completi colorati, coordinati e ispirati proprio agli anni '70. Non sono mancati i cocktail variopinti tra le mani, il frigorifero portatile, il jukeboxe e le passeggiate in vespa, dettagli che hanno reso la clip ancora più cult e iconica.

Fedez in Gucci

Dai panciotti ai completi stampa '70s: tutti i look de La Dolce Vita

La star de La Dolce Vita è in assoluto Fedez, colui che ha riunito questo trio inedito per l'estate. Cosa ha sfoggiato nel video? Niente abiti casual o da rapper, ha dato spazio all'eleganza con pantaloni classici oversize, canotte bianche e giacche colorate. Non sono mancati i panciotti col bavero e le camicie variopinte e stampate, anche se la vera chicca è il completo di raso total pink con tanto di camicia e di slippers coordinate.

Mara Sattei in Gucci

Tananai ha invece spaziato tra bermuda beige, camicia over con strisce bianche sui lati, pantaloncini di raso rosa e camicie che lasciano il petto in vista (tutto della collezione Adidas x Gucci). Mara Sattei, invece, ha "imitato" Dakota Johnson con un tailleur pantalone con stampa Seventies, passando poi a pantaloni bianchi e top incrociato multicolor che lascia intravedere il seno. Insomma, nel video de La Dolce Vita tutto è a tema anni '70: nel mondo fashion ci sarà un ritorno dei trend di quegli anni?