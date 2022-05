Fedez senza pantaloni sul set di Dolce Vita: “Ho fatto le foto per il mio sexy calendario” Fedez ha annunciato un nuovo brano con Tananai e Mara Sattei e ha condiviso su Instagram alcune clip del backstage dove posa…in mutande!

Fedez sta per lanciare il nuovo tormentone estivo: il rapper ha scritto un nuovo brano, Dolce Vita, insieme a Tananai e a Mara Sattei, che uscirà il 3 giugno. Nuova musica e nuovo stile: Fedez ha "rubato" momentaneamente lo stilista ai Maneskin e ha sfoggiato un completo Gucci con panciotto e camicia a pois. Il cantante ha pubblicato sui social alcuni scatti del backstage, dove posa…in mutande!

La svolta di stile di Fedez

Il cantante ha mostrato su Instagram il backstage degli scatti promozionali per il brano "Dolce Vita". Nelle foto posa ufficiali posa con un look da "bravo ragazzo": capelli pettinati all'indietro con il gel, camicia verde pisello, panciotto e pantaloni con le pence. Il tocco glamour? Le scarpe rosa confetto da vero dandy. Una vera e propria svolta di stile: merito dello stylist che lo affianca da molti anni, Giulio Casagrande, e di Alessandro Michele, il visionario stilista di Gucci.

Fedez, Tananai e Mara Sattei in Gucci per "Dolce Vita"

Fedez posa in mutande per "il calendario"

Se c'è una cosa che non manca a Fedez è l'ironia. Nel backstage del servizio Fedez si diverte, scherza e si mette in posa: prima tagga Damiano David dei Maneskin (che sfoggia spesso look simili) poi si toglie i vestiti e posa nella stessa scenografia ma…solo con gli slip neri. L'ironica clip è stata condivisa dal cantante nelle storie di Instagram, spiegando ai fan: "Già che c'ero sul set ho fatto delle foto per il mio sexy calendario".

Fedez sul set di Dolce Vita

Dopo lo spavento per la malattia e l'operazione, il cantante è tornato più energico di prima con mille progetti. Quest'estate ci farà ballare con nuova musica, con la consapevolezza che il peggio è passato.