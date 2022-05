Fedez con il gilet annuncia il singolo con Tananai e Mara Sattei (e “ruba” lo stilista ai Maneskin) Il brano si chiama Dolce Vita e il lancio è all’insegna dello stile: Fedez, Tananai e Mara Sattei indossano look coordinati dal sapore retrò, tutti firmati Gucci.

Aveva promesso una grande notizia, e così è stato: Fedez ha annunciato sui social che il 3 giugno uscirà un nuovo singolo insieme a Tananai, l'artista rivelazione di Sanremo, e Mara Sattei. Il brano si chiama Dolce Vita e il lancio è all'insegna dello stile: il trio veste look coordinati dal sapore retrò, tutti firmati Gucci. Fedez ha dato una netta svolta di stile: messi da parte i look casual ora sfoggia una camicia verde prato e slippers color confetto.

Fedez, Tananai e Mara Sattei in Gucci per "Dolce Vita"

Fedez, Tananai e Mara Sattei vestono coordinati per Dolce Vita

Per annunciare il nuovo singolo Dolce Vita – che si annuncia già tormentone estivo – i tre cantanti hanno condiviso lo stesso identico scatto che li ritrae su una spiaggia (finta) tra cocktail, frigorifero portatile e ombrellone da spiaggia. I tre vestono coordinati con look Gucci: Tananai indossa una camicia over blu con strisce bianche e bermuda beige, mentre Mara Sattei indossa un tailleur pantalone con stampa Seventies. Se vi sembra di averlo già visto avete ragione: è stato indossato anche Dakota Johnson su un red carpet. La svolta di stile più netta però è quella di Fedez. Il rapper sfoggia completo con pantaloni oversize marroni, panciotto beige e camicia verde prato a pois. Completano il look delle inedite slippers rosa al posto delle sue adorate scarpe da ginnastica.

Fedez "ruba" lo stilista ai Maneskin

Fedez è solo l'ultimo di una lunga serie di star a indossare le creazioni dello stilista Alessandro Michele: tra i "clienti fissi" di casa Gucci ci sono Harry Styles, Emma Marrone, Achille Lauro e i Maneskin. Il gruppo romano ha indossato le creazioni Gucci sui palchi e sui red carpet più importanti (come i completi scintillanti del Festival di Cannes) e hanno anche posato in una campagna pubblicitaria di Gucci Aria. Insomma, sono il nuovo volto di Gucci. Non a caso Fedez ha taggato Damiano David nelle storie di Instagram: il completo con panciotto sembra proprio uscito dal guardaroba del frontman della band romana. Il rapper si mette in posa nei video girati nel backstage imitando Damiano e scrive: "Spostati per favore, eh". Nel colorato universo di Alessandro Michele c'è posto per tutti: vedremo anche Fedez con un sex toys legato alla cintura quest'estate?