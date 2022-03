Dakota Johnson rilancia le stampe anni Settanta: il completo rivela il body trasparente Dakota Johnson si è presentata alla premiere del nuovo film ‘Cha Cha Real Smooth’ con un completo stampato perfetto per la primavera.

A cura di Beatrice Manca

L'attrice Dakota Johnson non sbaglia un colpo sul red carpet: il suo stile è un sapiente mix di elementi bon ton, linee pulite e qualche dettaglio sensuale ben calibrato. Merito del designer Alessandro Michele di Gucci, che nel corso degli anni ha creato per lei look da antologia. L'ultima prova è il tailleur pantalone stampato che l'attrice ha sfoggiato alla premiere del suo nuovo film Cha Cha Real Smooth, un vero e proprio must have di primavera. Il tocco in più? La lingerie a vista trasparente.

Il look anni Settanta di Dakota Johnson

L'attrice è stata invitata al South by Southwest Film Festival di Austin per presentare il suo nuovo film, Cha Cha Real Smooth, in cui si è calata nei panni di una mamma single. Abbandonati i costumi di scena, sul red carpet ha sfoggiato tutto il glamour di cui è capace con un completo giacca e pantaloni in lino. Il look fa parte della collezione pre fall 2022 di Gucci ed è caratterizzato da chiari richiami Seventies, dalla stampa geometrica su fondo bianco fino ai pantaloni a zampa di elefante.

Dakota Johnson in Gucci

Dakota Johnson con il body trasparente

Il punto di forza del look però era il body color nude con la doppia G incrociata, il logo storico di Gucci. Un tocco "kinky" che non può non richiamare alla mente l'universo di 50 Sfumature di Grigio, il film che ha lanciato la carriera di Dakota Johnson. I body, un must have dello scorso inverno, torneranno a farci compagnia anche durante l'estate: il corsetto sagomato è il trend più forte del 2022, come conferma l'attrice.

Dakota Johnson in Gucci

Dakota Johnson ha completato il look con una collana per valorizzare la scollatura, e scarpe con il tacco a punta. La figlia di Melanie Griffith ha scelto di raccogliere i capelli indietro, lasciando la sua famosa frangetta a incorniciarle il viso. Per quanto riguarda il make up ha puntato sui toni del bronzo, che richiamano la stampa dell'abito: un look di grande effetto da provare per le prime giornate di primavera!