Jared Leto col completo anni ’70 e il top trasparente è icona di stile genderless Jared Leto ha partecipato a una proiezione speciale del suo nuovo film Morbius e per l’occasione ha dato il meglio di lui in fatto di stile. Sul red carpet ha sfoggiato un completo glamour ispirato agli anni ’70, completando il tutto con un top trasparente dal mood genderless.

A cura di Valeria Paglionico

Attore, cantante, sex symbol, icona di stile: Jared Leto sembra non avere rivali nel mondo dello spettacolo e, nonostante abbia raggiunto i 50 anni, continua a mantenere intatto il suo innato fascino, riuscendo a fare invidia anche ai colleghi più giovani. Nelle ultime ore ne ha data l'ennesima prova: ha partecipato alla prima tedesca del suo ultimo film intitolato Morbius e per l'occasione ha sfoggiato un look all'insegna del glamour. Sebbene abbia indossato un completo classico, non ha rinunciato ai dettagli audaci e provocanti. Così facendo, ha dimostrato di essere un'icona fashion moderna e genderless.

Il completo doppiopetto di Jared Leto

Ieri sera a Berlino si è tenuta una proiezione speciale del film Morbius e il red carpet è stato letteralmente invaso dalle star. Ad attirare tutti i riflettori su di sé non poteva che essere il protagonista Jared Leto, apparso glamour ed elegante con un look non convenzionale. L'attore, che ormai da anni collabora con Gucci, si è rivolto ancora una volta all'esuberanza dello stilista Alessandro Michele, che ha curato per lui un look chic e fluido. Ha indossato un completo in pieno stile anni '70, un modello a stampa principe di Galles sui toni del bianco e nero, con la giacca doppiopetto e i pantaloni a zampa.

Jared Leto con i guanti coi cristalli

Le trasparenze audaci conquistano l'armadio maschile

Ad aggiungere un tocco genderless allo stile di Jared Leto sono stati gli accessori. L'attore ha infatti completato l'outfit con un paio di stivaletti di vernice nera, degli occhiali da sole a mascherina da divo e un paio di guanti di pelle rosso fuoco tempestati di cristalli scintillanti (tutto firmato Gucci). Sotto la giacca, inoltre, non ha portato la classica camicia ma un top di tulle trasparente che ha lasciato il petto nudo in vista. A "coprirlo", solo un panciotto total black tenuto abbottonato all'altezza degli addominali. Jared è solo l'ultimo ad aver sdoganato le trasparenze audaci negli outfit da uomo, a prova del fatto che la moda genderless sta conquistando davvero tutti.