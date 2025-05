video suggerito

Giulia Stabile dopo Amici diventa icona di stile con l’abito trasparente e i tacchi a spillo Giulia Stabile ha appena portato a termine una nuova esperienza ad Amici di Maria De Filippi, il talent in cui è ballerina professionista, ma sui social continua a essere molto attiva. Cosa ha indossato per la “trasformazione” in icona fashion? Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia Stabile è stata una delle grandi protagoniste dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, quella vinta da Daniele Doria. Lei stessa ha trionfato al talent nel 2021 e da allora non ha mai smesso di essere tra i volti più amati sia del programma che della tv italiana in generale (basti pensare al fatto che, oltre a essere ballerina professionista della scuola, ha anche debuttato nei panni di conduttrice a Tu Sì Que Vales). Ora che il programma dedicato ai talenti del mondo della musica e della danza è terminato, può finalmente godersi un po' di relax. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile?

Cosa fa Giulia Stabile dopo Amici

La scorsa domenica l'abbiamo vista sul palco di Amici accompagnare i finalisti tra balletti scatenati e meravigliosi abiti di scena, ora ritroviamo Giulia Stabile sui social alle prese con una "comune" uscita con gli amici. La ballerina, che da sempre ama documentare alcuni dettagli della sua quotidianità sui social, si è lasciata immortalare mentre si divertiva a una serata karaoke, il dettaglio che non è passato inosservato? Ha sfoggiato un look che risponde perfettamente alle ultime tendenze di stagione. Complice l'intervento del fidato stylist Luigi D’Elia, è riuscita così a trasformarsi in un'icona fashion iper contemporanea.

Giulia Stabile con l'abito trasparente

Il look vedo non vedo di Giulia Stabile

Cosa ha indossato Giulia per la serata con gli amici? Ha seguito il trend degli outfit vedo non vedo con un abito trasparente della collezione Primavera/Estate 2025 di Vivetta, per la precisione un modello a tubino con gonna a matita, maniche corte e colletto Peter Pan dall'animo bon-ton, la sua particolarità?

Leggi anche Cecilia Rodriguez in gravidanza non rinuncia ai tacchi: col tubino aderente rivela il pancione

Vivetta collezione S/S 2025

È realizzato in delicato tulle color nude decorato all-over con ricami floreali e cristalli, un tessuto che ha lasciato intravedere chiaramente la culotte e il top a fascia in tinta. Per completare il tutto la ballerina ha scelto un paio di pumps in vernice bordeaux di Le Silla, abbinandole al rossetto marcatissimo che ha sfoggiato sulla bocca. In quante prenderanno ispirazione dal suo look per aggiungere un tocco glamour alla primavera?

Giulia Stabile in Vivetta