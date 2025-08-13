Il look di Giulia Stabile da copiare: il foulard diventa un pareo da annodare sui fianchi

L'estate di Giulia Stabile è all'insegna dell'amicizia. La 23enne sta trascorrendo queste giornate in compagnia, testimoniando sui social i momenti di divertimento durante le vacanze al mare. Nessun opuò guastarle la festa, neppure i commenti cattivi ricevuti in questi giorni, da chi l'ha "accusata" di aver fatto ricordo alla chirurgia adeguandosi agli stereotipi e perdendo la sua unicità. Nella sua valigia c'è l'accessorio del momento: il look da copiare è con il foulard pareo.

La vacanza di Giulia Stabile "rovinata" dai commenti

Qualcuno ci ha provato, a rovinare il buonumore di Giulia Stabile. La ballerina, messi momentaneamente in pausa gli impegni di lavoro, si sta godendo le vacanze estive con gli amici. Qualcuno, però, notando i dettagli di alcune foto ci ha tenuto a scriverle che per la sua età è un po' troppo presto per i ritocchini, che era meglio naturale, che è cambiata troppo rispetto agli esordi televisivi (con Amici). Labbra e seno sono le parti del corpo incriminate, chiamate in causa. La 23enne ha preferito chiarire la situazione, specificando di non aver fatto alcun intervento né punturine. "Non mi sono mai rifatta nulla – ha scritto una volta per tutte – smettetela. Sono passati cinque anni dalla mia edizione di Amici, sono cresciuta e insieme a me anche il mio corpo e alcuni tratti sono leggermente cambiati con gli anni. Sto cercando di superare quelle che sono le mie insicurezze ma non ricorrendo alla chirurgia estetica ".

Il trendy look di Giulia Stabile

Bentornato pareo. È l'accessorio tornato di moda quest'anno, anche se in una versione nuova. La formula dell'estate 2025, infatti, ricicla il foulard, trasformandolo e adattandolo in versione bachwear. Si presta benissimo per questo utilizzo. Dopo aver visto bandane al collo e foulard al polso, ecco che stavolta fanno la loro comparsa sui fianchi. Sono il tocco perfetto da aggiungere al bikini, per rendere più cool e contemporaneo l'outfit da spiaggia, diverso dai soliti. Giulia Stabile lo ha scelto con nodo laterale: è un classico modello quadrato ripiegato a triangolo e messo quasi a mo' di cintura, tenendo le gambe scoperte e avvolgendo il lato B. Il foulard si conferma un accessorio trasformista (in passato lo abbiamo visto anche diventare un top): è capace di dare un tocco in più al look balneare rendendolo immediatamente nuovo e moderno.