Dove è stato girato il video de La dolce vita di Fedez, Mara Sattei e Tananai È uscito il video della nuova canzone di Fedez, Mara Sattei e Tananai che si candida ad essere il nuovo tormentone dell’estate 2022. Scopriamo dove sono state girate le riprese de La dolce vita.

A cura di Clara Salzano

La location del video La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei

È uscito il 7 giugno 2022 il video della nuova canzone La dolce vita di Fedez, Mara Sattei e Tananai che si candida ad essere il nuovo tormentone dell'estate 2022. Tra abbigliamento anni '60, balli in spiaggia e Vespe Piaggio, il nuovo video è ambientato in romagna e, da alcune immagini condivise sui social già prima dell'uscita del videoclip, è stato possibile scoprire che le scene sono state girate sulla spiaggia di Rimini. Vediamo le location de La dolce vita di Fedez, Mara Sattei e Tananai.

Il video La Dolce Vita di Fedez, Tanani e Mara Sattei – Foto di Attilio Cusani

Il video de La Dolce vita di Fedez è stato girato a Rimini

Con l'ambientazione in spiaggia e lo stile colorato degli anni '60, il video della nuova canzone di Fedez, La dolce vita, è la perfetta canzone per l'estate. Amori al sapor di salsedine e giri in vespa sono solo alcune delle scene che caratterizzano il nuovo videoclip girato sulla spiaggia di Rimini.

Fedez, Tananai e Mara Sattei durante le riprese del video

Le immagini del video La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei erano iniziate a circolare la scorsa settimana quando Fedez e Chiara Ferragni erano stati avvistati in romagna e il cantante aveva condiviso, dopo l'uscita della canzone il 3 giugno, alcune storie sui social dalla spiaggia di Rimini.

Fedez durante le riprese del videoclip di La dolce vita

Le riprese sono durate pochi giorni e hanno coinvolto, oltre i tre cantanti, numerose comparse in tenuta balneare tra ombrelloni, passerelle e cabine da mare in stile anni '60.

Fedez in Vespa sulla spiaggia di Rimini

Le spiagge di Rimini e le atmosfere anni '60

La canzone di Fedez, Tananai e Mara Sattei è il nuovo tormentone dell'estate e anche il nuovo videoclip sta riscuotendo un enorme successo grazie alle ambientazioni e alle sonorità ispirate agli anni'60 , che vengono ripresi anche nell'abbigliamento dei tre cantanti. Il video girato da Olmo Parenti x A THING BY è il racconto di una storia d'amore estiva sulla spiaggia di Rimini.

Una delle scene del video di La dolce vita con Tananai e Mara Sattei

Il video de La dolce vita è stato girato sulla spiaggia di Miramare a Rimini, davanti alla Colonia Bolognese e alBagno 151 Rimini, mentre gli artisti soggiornavano al Gran Hotel Rimini come testimonia la folla di fan che ha assediato la struttura durante i giorni delle riprese.