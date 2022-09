Fedez torna sul palco dopo le vacanze: col completo celeste trionfa agli RTL 102.5 Power Hits Estate Ieri sera è andato in scena l’RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 e a trionfare è stato il tormentone La dolce vita. Insieme a Tananai e Mara Sattei, Fedez è tornato sul palco dopo le vacanze e ne ha approfittato per mixare eleganza e glamour.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sono appena tornati dalle vacanza: hanno passato tutto il mese di agosto a Ibiza ma ora per loro la "pacchia" è finita. Dopo aver documentato il rientro in coordinato con jeans e ciabatte, si sono lanciati a capofitto nel lavoro. I piccoli Leone e Vittoria sono rimasti a casa con i nonni, mentre i genitori si sono dedicati agli impegni professionali. Chiara Ferragni è rientrata in ufficio (con tanto di maxi borsa griffata), mentre Fedez è tornato sul palco. È stato tra i protagonisti dell'evento RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 e, insieme a Tananai e Mara Sattei, ha trionfato con il brano La dolce vita, eletto tormentone assoluto di stagione.

Fedez in completo elegante

RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 è l'evento che ogni anni premia la canzone che più di tutte è stata trasmessa in radio durante le vacanze, riconoscimento che in questo 2022 è andato a La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei. I tre sono tornati insieme sul palco, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stato soprattutto il rapper. Dopo aver spopolato per tutta l'estate tra camicie leopardate e canotte bianche, ora ha lasciato spazio all'eleganza, anche se non ha rinunciato a un tocco esuberante. Ha infatti sfoggiato un completo classico con giacca e pantaloni ma ha scelto delle tinte a effetto color block.

Fedez in Gucci X adidas

Chi ha firmato il look color block di Fedez

Fedez ha puntato sulla collezione Gucci X adidas con un completo celeste gessato, un modello con pantaloni classici leggermente a zampa e giacca doppiopetto con l'iconico logo sul taschino laterale. Ha completato il tutto con una camicia gialla portata abbottonata fino al collo e delle sneakers variopinte, per la precisione le Gazzelle rivisitate da Alessandro Michele con la Maison Gucci. Insomma, il cantante ha trionfato non solo grazie alla hit La dolce vita ma anche grazie al suo stile che mixa alla perfezione glamour e originalità.