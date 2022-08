Chiara Ferragni e Fedez tornano a Milano: il viaggio di rientro da Ibiza è in jeans e ciabatte Chiara Ferragni e Fedez hanno messo fine alle vacanze di famiglia a Ibiza: sono tornati a Milano e ora sono pronti per rimettersi al lavoro. Il viaggio di rientro è stato all’insegna della comodità e del glamour, genitori e figli sono apparsi adorabili in ciabatte e jeans strappati.

A cura di Valeria Paglionico

Manca meno di un mese alla fine dell'estate 2022 ma quasi per tutti le ferie sono arrivate al termine. È il caso dei Ferragnez che, dopo aver passato agosto in una enorme villa a Ibiza, ora sono rientrati a Milano e sono pronti per rimettersi al lavoro. Sia Fedez che Chiara Ferragni, però, hanno documentato sui social gli ultimi momenti passati sulla nota isola delle Baleari: tra bagni in piscina, relax sul divano e adorabili foto di famiglia, hanno detto definitivamente addio alle vacanze. Per affrontare il viaggio in aeroporto nessuno di loro ha rinunciato allo stile: genitori e figli hanno mixato glamour e comodità, apparendo super trendy in jeans e ciabatte.

Chiara Ferragni col crop top, Fedez in bermuda

Cosa indossare per affrontare un viaggio di ritorno post-vacanze? Chiara Ferragni è riuscita ancora una volta a mettere in mostra il suo animo glamour mixando alla perfezione comodità e trend del momento. Per rientrare a Milano ha infatti indossato un paio di jeans strappati a vita alta e un crop top Celine, un modello con lo scollo all'americana e l'elastico logato che ha lasciato l'ombelico in mostra (prezzo 490 euro). Ha poi aggiunto un tocco di colore con un paio di infradito total pink firmate Chanel. Fedez, invece, ha seguito il trend della canotta bianca, l'ha abbinata a un paio di bermuda neri in tuta e alle sue ciabattine preferite, quelle Nike col taschino sul collo del piede.

I look da aeroporto di Leone e Vittoria

Leone e Vittoria non sono stati da meno in fatto di fashion durante il viaggio di ritorno da Ibiza. La mamma e il papà hanno riposto i loro costumini in valigia e gli hanno fatto sfoggiare dei perfetti look da città. Il primogenito è apparso adorabile in versione ometto con jeans strappati, polo nera e arancione e sneakers senza lacci color menta, mentre Vittoria ha abbinato il suo cappello preferito, quello di paglia a forma di orsetto-gattino, a una t-shirt a righe con i volant e a un paio di pantaloni lunghi in denim. Anche lei sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella e più trendy. I due bimbi da grandi seguiranno le orme dei genitori nello spettacolo?

