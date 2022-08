Baby Vittoria veste griffata in fattoria: è hippie chic con t-shirt multicolor e cappello di paglia La vacanza a Ibiza dei Ferragnez volge al termine ma nel weekend si sono dedicati a una nuova esperienza: hanno visitato un ristorante con a fattoria. Baby Vittoria si è divertita a giocare con gli animali e per l’occasione ha sfoggiato un adorabile look hippie chic.

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze a Ibiza dei Ferragnez volgono al termine: a inizio agosto Chiara Ferragni e Fedez si sono trasferiti con i piccoli Leone e Vittoria in una enorme villa con piscina e bowling privato e da allora hanno documentato ogni giornata trascorsa tra gite in barca, relax e pranzi a base di paella. Nel weekend si sono dedicati a una nuova esperienza: hanno fatto visita a un noto ristorante dell'isola dotato di una fattoria ed è proprio qui che i bambini hanno potuto giocare con gli animali. Baby V. è apparsa perfettamente in tema con la location con un adorabile look hippie chic: ecco quanto costa la sua t-shirt.

I baby Ferragnezsi trasformano in contadini

Lo scorso weekend i Ferragnez sono stati a La Paloma, un noto ristorante hippie chic di Ibiza dotato di fattoria, dove vengono cucinati solo piatti fatti in casa. Leone e Vittoria si sono divertiti a raccogliere verdura, a dare da mangiare alle caprette e a inseguire i cagnolini presenti nella struttura, trasformandosi così in piccoli contadini. Ad attirare le attenzione dei followers è stata soprattutto la secondogenita della famiglia, apparsa adorabile e divertita mentre giocava con gli animali. La cosa particolare è che mamma Chiara non le ha fatto rinunciare agli abiti griffati, curando il suo look nei minimi dettagli.

Vittoria in versione contadina

Quanto costa l t-shirt di Baby Vittoria

Per la giornata in fattoria Baby Vittoria ha sfoggiato un outfit griffatissimo. La mamma Chiara ha scelto per lei un bermuda in denim e una t-shirt bianca decorata con il logo Versace in versione multicolor, un modello con le maniche corte e la chiusura laterale con i bottoni a pressione. Quanto costa il capo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a 120 euro. Non sono mancati i sandaletti rosa firmati Pom d'Api e il cappellino di paglia a forma di gattino-orsetto, ormai diventati i due accessori preferiti della bimba. In versione campagnola la Vitto non è forse ancora più adorabile?

