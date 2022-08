I Ferragnez in vacanza: quanto costa mangiare nel ristorante a Formentera I Ferragnez hanno organizzato una gita a Formentera durante la loro vacanza a Ibiza e ne hanno approfittato per mangiare una maxi paella in uno dei ristoranti più rinomati dell’isola. Ecco quanto costa pranzare nel locale sul mare.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni e Fedez hanno dato ufficialmente il via alle loro vacanze: lunedì sono partiti con Leone e Vittoria in jet privato e in poche ore hanno raggiunto Ibiza, l'isola su cui passeranno tutto il mese di agosto. Stanno soggiornando in una villa immersa nel verde con piscina e bowling privato e, considerando gli enormi spazi, non si esclude che presto verranno raggiunti da parenti e amici più cari. Dopo aver passato una mattinata alle prese con i bagni e la tintarella (con tanto di look da diva della piccola Vitto), i quattro hanno organizzato una gita a Formentera per mangiare una maxi paella. Hanno fatto visita a uno dei ristoranti più noti del posto, ricordando anche il pranzo di qualche anno fa nello stesso luogo: ecco tutti i dettagli e i prezzi dell'iconico locale.

Il ristorante Es Molí de Sal

Es Molí de Sal, il ristorante sul mare di Formentera

Si chiama Es Molí de Sal ed è il ristorante dove hanno pranzato i Ferragnez a Formentera. La struttura è stata costruita sulle rovine un antico mulino di una vecchia industria di sale ma, dopo essere stata ristrutturata, è diventata uno dei locali più emblematici dell'isola. La terrazza dà su un meraviglioso mare turchese, per la precisione sulla spiaggia di Illetes, ed è stata finemente arredata con sedie da regista in tela bianca, tavoli di legno, cuscini logati e maxi ombrelloni total white. È aperto a pranzo, a cena e a orario aperitivo, ovvero quando ci si può godere uno dei tramonti più belli di Formentera, e offre cucina mediterranea e vini di qualità.

I Ferragnez al ristorante Es Molí de Sal di Formentera

Il menù mediterraneo del ristorante

Es Molí de Sal offre un menù molto ricco che permette di assaporare i veri sapori del Mediterraneo con i prodotti tipici di Formentera. Si parte con i crudi di pesce, dal carpaccio di gamberi (da 38 euro) alle ostriche del mondo (60 euro), fino ad arrivare al caviale (250 euro per 50 gr). Ci sono poi gli antipasti freddi e caldi, dall'insalata di astice al prosciutto iberico, fino ad arrivare alle uova rotte con caviale con riso basmati. A questo punto si può passare ai primi e ai secondi, tutti di pesce, i cui prezzi partono dai 38 euro per un piatto di spaghetti a vongole o di calamari con tartare di verdure e arrivano ai 215 euro al chilo per una aragosta al sale.

La terrazza del ristorante

Quanto costano le maxi paelle all'Es Molì de Sal

Il piatto forte del ristorante, però, non poteva che essere la paella. Sul menù ne vengono proposte ben 8 varianti: la classica versione valenciana con lo zafferano, quella col nero di seppia, con l'astice, con i gamberi, con l'aragosta oppure con polpo, vongole e acciughe. I prezzi? Le più economiche sono le prime due da 46 euro, mentre si arriva a 110 euro per la paella di aragosta (che prevede un piatto di mezzo chilo a persona). I Ferragnez sembrerebbero essere molto legati all'Es Molì de Sal: sui social hanno infatti condiviso non solo la foto realizzata sulla splendida terrazza nelle ultime ore ma anche un vecchio scatto del 2019, quando avevano visitato il locale per la prima volta con il piccolo Leone (che all'epoca aveva solo poco più di un anno).