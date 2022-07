Vittoria col cappello orsetto, Leone come un teenager: i look per il pomeriggio con nonna Marina Leone e Vittoria hanno passato il pomeriggio con la nonna materna, Marina Di Guardo, e si sono divertiti tantissimo tra corse nel parco e giri in altalena. La mamma Chiara Ferragni ha curato il loro stile nei minimi dettagli, facendoli apparire adorabili e trendy sui social.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sono unitissimi e non perdono occasione per stare insieme e per sostenersi a vicenda (come del resto hanno già dimostrato nella serie di Amazon Prime a loro dedicata). Ieri, ad esempio, Chiara Ferragni e Fedez sono stati impegnati con alcuni progetti lavorativi e non hanno esitato a chiedere aiuto alla mamma dell'imprenditrice Marina Di Guardo, che è stata lieta di passare il pomeriggio con i piccoli Leone e Vittoria. I tre sono stati al parco e, tra corse nel verde e giri in altalena, si sono divertiti tantissimo. Ad attirare le attenzioni del pubblico non potevano che essere i bimbi, apparsi adorabili con dei look originali e super trendy.

Il look personalizzato di Baby Vittoria

Baby Vittoria ha solo poco più di un anno ma, nonostante ciò, è già una piccola diva. Dopo il pigiamino "marino" e le scarpine griffate, nelle ultime ore ha sfoggiato un nuovo look trendy dai dettagli adorabili e personalizzati. Per la giornata con la nonna mamma Chiara le ha fatto sfoggiare un fresco outfit in azzurro pastello con t-shirt e bermuda coordinati. Per completare il tutto sono stati scelti dei sandaletti rosa di Falcotto e un bavaglino col suo nome ricamato. A fare la differenza, però, è stato il cappellino, un delizioso modello di paglia decorato con le orecchie e il viso di un orsetto.

Leone e Vittoria con nonna Marina

Leone con sandali e cappellino

Anche Leone non è stato da meno in fatto di stile e, come la stessa Chiara Ferragni ha fatto notare sul suo profilo Instagram, è cresciuto così tanto da sembrare un teenager. Ama il videogioco Sonic ed è proprio per questo che ha deciso di indossare un cappellino con la visiera in celeste e rosso a lui dedicato. Ha inoltre sfoggiato una t-shirt bianca con una stampa sul petto, dei pantaloncini corti di jeans e gli iconici sandali a doppia fascia, uno dei modelli must dell'estate 2022. Il bimbo non è forse sempre più fashion? La cosa certa è che sembra aver ereditato gusto e stile dai genitori.