Baby Vittoria sempre più adorabile: dorme come una stella marina col pigiamino a tema mare Baby Vittoria, la seconda figlia dei Ferragnez, sta crescendo e diventa ogni giorno più adorabile. Questa mattina mamma Chiara l’ha fotografata in versione Bella addormentata, rivelando il suo originale look da notte a tema mare.

Chiara Ferragni e Fedez non hanno mai esitato a documentare ogni dettaglio della loro quotidianità sui social e non sorprende che abbiano trasformato anche i figli in piccole star fin da piccoli. Sia Leone che Vittoria diventano spesso protagonisti di post e Stories, incantando tutti con la loro bellezza, la loro dolcezza e il loro animo peperino. Nelle ultime ore è stata baby Vittoria ad attirare tutti i riflettori su di sé: la mamma l'ha immortalata in versione "sleeping beauty" con indosso un originale pigiamino a tema mare. La cosa che in pochi sanno è che si tratta di un sacco nanna e, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non è un accessorio griffato o di lusso: ecco quanto costa e dove acquistarlo.

Vittoria in versione Bella addormentata

Baby Vittoria, la seconda figlia dei Ferragnez, sta crescendo e diventa giorno dopo giorno sempre più adorabile. Questa mattina mamma Chiara Ferragni l'ha fotografata mentre dormiva, incantando i fan con la sua dolcezza. La piccola appare stesa nella culletta in versione Bella addormentata, ha le braccia rivolte verso l'alto, l'espressione rilassata e i capelli all'indietro (tanto che a primo impatto sembra che abbia i bigodini). Complice il look da notte a tema mare, l'imprenditrice ha commentato lo scatto dicendo: "Vittoria dorme come una stella". Il dettaglio che in molti hanno notato? La bimba è diventata praticamente identica a Leone da piccolo.

Il pigiama Mosebears

Quanto costa il sacco nanna di Vittoria

Cosa ha indossato Baby Vitto per dormire? Un originale pigiama a tema mare, ovvero a fondo bianco ma decorato con conchiglie, tartarughe e granchietti. Si tratta di un modello sopra le righe, visto che, fatta eccezione per i buchi per le braccia e la zip frontale che può essere tenuta aperta, la "avvolge" totalmente. È firmato Mosebears, che lo vende su Amazon sotto la dicitura "sacco nanna per l'estate" a 19,99 euro. Insomma, è una sorta di sacco a pelo per bambini, perfetto per farli dormire sicuri evitando di creare problemi alla respirazione con le lenzuola. Quante sono le mamme che prenderanno ispirazione da Vittoria per i propri figli?

