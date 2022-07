Fedez a Battiti Live in canotta bianca: torna sul palco con il look griffato da oltre mille euro Fedez è tra gli ospiti della prima puntata di Battiti Live, sul cui palco si esibisce sulle note di La dolce vita con Tananai e Mara Sattei. Per il ritorno ai live dopo il periodo difficile vissuto negli ultimi mesi ha dato il meglio di lui in fatto di stile: ecco chi ha firmato il suo outfit.

A cura di Valeria Paglionico

Battiti Live è il programma musicale dell'estate che ogni anno dà spazio agli artisti che scalano le classifiche italiane con i loro tormentoni. Anche nel 2022 è tornato con una nuova edizione presentata da Elisabetta Gregoraci, che settimana dopo settimana ospita in giro per la Puglia i cantanti simbolo della bella stagione. Tra i protagonisti della serata di apertura che si è tenuta a Bari (registrata a metà giugno ma andata in onda su Italia 1 il 5 luglio) c'è stato anche Fedez, esibitosi sulle note di La dolce vita con Tananai e e Mara Sattei. Per la prima performance live a un festival dopo il periodo difficile vissuto negli ultimi mesi ha dato il meglio di lui in fatto di stile: ecco chi ha firmato il suo outfit all'insegna del glamour.

Chi ha firmato il look di Fedez a Battiti Live

La dolce vita, la canzone realizzata "a 6 mani" da Fedez, Tananai e Mara Sattei è tra le più trasmesse in radio e non poteva mancare nella serata di apertura di Battiti Live. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stato soprattutto Fedez che, dopo aver spopolato con la sua camicia leopardata al Love Mi, ha ancora una volta sorpreso i fan con un look insolito. Se fino a qualche tempo fa si era sempre affidato a Donatella Versace per gli eventi importanti, ora ha cambiato registro.

I pantaloni della collezione Adidas x Gucci

Così come nel video del tormentone dell'estate, anche per apparire sul palco di Bari si è affidato alla Maison Gucci, che ha realizzato per lui un completo glamour e dal fascino retrò. Ha seguito il trend della canotta bianca, lasciando così i tatuaggi su braccia e collo in vista. Ha poi completato il tutto con dei pantaloni ruggine, un modello della collezione Adidas X Gucci con bande laterali arancioni, patch con ricamo GG sulla tasca e cintura in tessuto (prezzo 980 euro).

Fedez in Gucci

Quanto costano gli occhiali oversize di Gucci

Nel look di Fedez a Battiti Live non è mancato un accessorio sopra le righe. Nonostante le riprese del programma siano state realizzate di sera, ha pensato bene di arricchire l'outfit con un paio di occhiali da sole da divo.

Fedez a Battiti Live con Tananai e Mara Sattei

Ha optato per un modello oversize tartarugato con le lenti arancioni che sul sito ufficiale viene venduto a 410 euro. Così facendo, ha seguito il trend degli occhiali a mascherina, dando prova di essere una vera e propria icona fashion come la moglie Chiara Ferragni. In quanti si ispireranno al suo stile per aggiungere un tocco glamour alle loro vacanze?