Fedez al Love Mi, il ritorno sul palco è leopardato e fluo: con la camicia aperta mostra la cicatrice Ieri sera a Milano è andato in scena il Love Mi, il concerto gratuito e benefico organizzato da Fedez in collaborazione con J-Ax. Per il marito di Chiara Ferragni è stato un evento speciale: ha segnato il suo ritorno sul palco dopo il cancro al pancreas ed è proprio per celebrare la vita che ha lasciato la cicatrice in mostra.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera Milano si è accesa con il Love Mi, il concerto gratuito e benefico organizzato da Fedez e J-Ax andato in onda su Italia Uno. In piazza Duomo c'erano 20mila persone ad ammirare dal vivo le performance live degli oltre 22 artisti che hanno risposto all'appello dei due rapper, a prova del fatto che tutti hanno bisogno di celebrare il ritorno alla normalità. Al di là dei conduttori Eleoire Casalagno, Aurora Ramazzotti e Gabriele Vagnato e dei cantanti, da Tananai a Ghali, la vera star della serata è stato Fedez. L'evento per lui è stato speciale non solo perché ha segnato la "pace fatta" con l'ex degli Articolo 31 ma anche perché è stato il primo concerto dopo la lotta contro il cancro. Per l'occasione ha curato il look nei minimi dettagli, non esitando a lasciare in mostra i segni dell'operazione.

L'emozione di Fedez al Love Mi

Fin dalle prove, alle quali aveva partecipato con Chiara Ferragni e i piccoli Leone e Vittoria, Fedez era apparso visibilmente emozionato. Ieri sera, poi, ha fatto esplodere tutta la sua grinta quando a fine serata ha finalmente calcato il palcoscenico al fianco di J-Ax. La moglie era ancora una volta tra il pubblico e non ci ha pensato su due volte a dedicargli delle Stories definendolo "Il più figo di tutti". A fine evento, poi, i due nel backstage si lasciati andare a un dolce abbraccio, consapevoli del fatto che quella serata era stata davvero speciale. Tre mesi fa Fedez era in un letto d'ospedale ad affrontare il cancro al pancreas e oggi si sente più fortunato che mai nel poter essere di nuovo su un palco. È per questo che non ha voluto nascondere la cicatrice sulla pancia, l'ha mostrata con orgoglio: è un simbolo di ritorno alla vita, di ritorno alla normalità.

Fedez e J–Ax

Quanto costa la camicia leopardata di Fedez

Dopo il look total black con i sandali griffati delle prove, ieri sera Fedez ha lasciato spazio ai colori. Per l'attesa performance con J-Ax ha abbinato un paio di pantaloni neri a una camicia giallo fluo decorata all-over con un'audace stampa leopardata blu e nera. È di Versace e sul sito ufficiale della Maison costa 795 euro. Successivamente è passato ai bermuda total white portati a petto nudo e con le sneakers, mentre per il finale è tornato al nero con pantaloncini e canotta coordinati. Insomma, ancora una volta Fedez si è affidato a "zia Donatella" (proprio come successo in tutte le occasioni importanti della sua vita) e la scelta si è rivelata azzeccatissima.