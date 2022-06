Fedez con le Birkenstock griffate: per l’estate indossa le ciabatte da quasi mille euro Fedez si è servito dei social per mostrare le sue nuove ciabatte. Sono il classico modello a doppia fascia ma in pochi sanno che sono iper griffate e che valgono una fortuna.

A cura di Valeria Paglionico

Da quando ha sposato Chiara Ferragni, Fedez ha rivoluzionato radicalmente il suo stile. Complice anche il fatto che è diventato papà, ha detto addio agli abiti da rapper e ai piercing sul viso e ha cominciato a puntare tutto su dei look sofisticati e griffati. Sui social ha spesso documentato la sua passione per le ciabatte ma solo nelle ultime ore ne ha sfoggiato un paio di lusso. Dopo le pantofole fluo col taschino sul collo del piede e quelle ricoperte di palline (che fanno bene alla salute), ora nel suo armadio sono arrivate le Birkenstock ma in una insolita (e costosa) versione firmata da una nota Maison francese.

Quanto costano le nuove ciabatte di Fedez

Al motto di "Momento influencer di ciabattine", Fedez ha mostrato le nuove arrivate nella sua collezione di pantofole. Si tratta di due paia di scarpe nate dalla collaborazione fra Dior e Birkenstock destinate a diventare il must-have di lusso dell'estate. Sono entrambe in pelle di vitello nabuk nera, sono decorate con delle fibbie in metallo e hanno una soletta anatomica in sughero. A differenziarle è semplicemente il modello: le prime sono i classici sandali a doppia fascia, le seconde sono dei sabot con la punta coperta. Quanto costano? Sul sito ufficiale della griffe vengono vendute a 960 euro l'una.

Sandalo Dior by Birkenstock

I sandali a doppia fascia sono il must dell'estate

I sandali a doppia fascia in stile Birkenstock sono tornati a spopolare anche nel 2022. Dopo essere stati il must-have delle scorse estati, anche quest'anno stanno facendo impazzire tutti, basti pensare al fatto che prima di Fedez le aveva indossate anche Belén Rodriguez (che addirittura le aveva portate con i calzini). Sono lontani i tempi in cui venivano considerate le scarpe dei turisti in vacanza in Italia o, peggio, dei frati: ormai le ciabatte a doppia fascia sono un accessorio cult. Sono comode, fresche, cool e sono l'ideale per combattere le temperature calde senza rinunciare allo stile. In quanti non potranno fare a meno di sfoggiarle durante le prossime vacanze?