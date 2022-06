Leone “imita” Fedez, Vittoria in rosa come Chiara Ferragni: le prove del Love Mi sono in coordinato Questa sera a Milano si terrà il concerto Love Mi organizzato da Fedez e J-Ax. Ieri sono andate in scena le prove generali e il rapper ha pensato bene di portare con lui anche Chiara Ferragni, Leone e Vittoria. Il dettaglio più adorabile? I Ferragnez si sono vestiti in coordinato.

A cura di Valeria Paglionico

Questa sera Milano verrà illuminata dal Love Mi, il concerto gratuito e benefico organizzato da Fedez e J-Ax in collaborazione con l'ospedale San Raffaele. L'evento non ha segnato solo la ritrovata amicizia tra i due artisti che per anni in passato hanno lavorato insieme, è anche uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, visti gli oltre 22 cantanti e ospiti speciali che a partire dalle 18 saliranno sul palco allestito a piazza Duomo. Ieri si sono tenute le prove generali e il rapper ha pensato bene di portare con lui la famiglia al completo. I divi del palco sono stati i piccoli Leone e Vittoria, mentre la moglie Chiara Ferragni non ha esitato ad avvicinarsi ai presenti per salutarli e scattarsi qualche selfie con loro. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare degli adorabili look coordinati "di famiglia"?

Fedez e Leone in nero con la canotta

Fedez è il protagonista indiscusso del Love Mi e alle prove non ha rinunciato allo stile. Ha puntato sul total black con jeans scuri e canotta a costine, completando il tutto con i sandali a doppia fascia di Dior (sfoggiati con orgoglio già qualche giorno fa). A "imitarlo" è stato il primogenito Leone che, oltre a non staccarsi da lui neanche per un istante, ha anche replicato il suo look in una versione più fresca e sbarazzina. Così come in alcune vecchie e adorabili foto papà-figlio, il bimbo è tornato a indossare la canotta come il rapper. Per lui è stato scelto un completino coi bermuda in grigio scuro e delle sneakers Nike nere e bianche ma con l'iconico baffo in arancione.

I Ferragnez in coordinato

Chiara Ferragni rilancia il camouflage ma in versione rosa

Anche Chiara Ferragni ha dato il meglio di lei in fatto di stile durante le prove generali del concerto milanese. Ha rilanciato l'outfit total camouflage con pantaloni cargo e crop top abbinato decorato con alcuni cristalli sotto le coppe (tutto di Alessandra Rich) ma ha declinato la fantasia militare in un'adorabile versione total pink.

Chiara Ferragni in Alessandra Rich

Sneakers bianche e micro codini rosa tra i capelli hanno completato il look dell'imprenditrice. Così come Leone, anche per Baby Vittoria è stato scelto un completino coordinato alla mamma con abitino di cotone rosa con le spalline sottili, sandaletti in tinta e mollettina abbinata. I Ferragnez giorno dopo giorno non diventano forse sempre più adorabili?