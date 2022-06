Il concerto di Fedez e J-Ax a Milano: come partecipare a Love Mi in piazza Duomo il 28 giugno Cast, scaletta, orari e come partecipare a Love Mi, il concerto di beneficenza del 28 giugno in piazza Duomo a Milano organizzato da Fedez e J-Ax.

La data X si avvicina. Tra meno di una settimana, piazza Duomo a Milano si riempirà nuovamente di migliaia di persone che potranno assistere gratuitamente a Love Mi, il concerto benefico organizzato da Fedez e J-Ax. I due artisti, che hanno recentemente annunciato la pace dopo anni in cui si erano persi di vista, hanno presentato il progetto in conferenza stampa a Palazzo Reale presentando la line up di artisti che vi prenderanno parte.

Come partecipare a Love Mi in piazza Duomo

Il concerto Love Mi è completamente gratuito. I fan potranno accedere a piazza Duomo fino all'esaurimento dei posti disponibili. Come annunciato dallo stesso Fedez, recentemente ha avuto un colloquio con il Prefetto e il Questore di Milano per mettere a punto nel dettaglio tutte le regole per una efficiente gestione dell'ordine pubblico. Ma non è tutto. Perché per tutti coloro i quali non potessero o non riuscissero a partecipare dal vivo, Love Mi sarà trasmesso in diretta su Italia Uno a partire dalle ore 18.

Cos'è la Fondazione Tog

Love Mi è un evento organizzato in favore di Tog (Together to go), una fondazione specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale. Non è la prima volta che Fedez collabora con Tog. Già in passato, ha destinato parte dei proventi delle vendite del suo ultimo album alla fondazione e di recente ha messo all'asta una statua con la cui vendita verranno destinati ulteriori fondi.

Come donare alla Fondazione Tog

In occasione del concerto benefico di Fedez e J-Ax, è stato aperto un numero di telefono solidale (45595) al quale poter inviare tramite messaggio o telefonata una donazione di due, cinque o dieci euro. In alternativa, si può effettuare un bonifico all'iban IT18 Q 05696 01600 000017175X39 intestandolo a Fondazione Together To Go Onlus.

Gli artisti presenti sul palco di Love Mi

Oltre allo spettacolo di Fedez e J-Ax, che si alterneranno sul palco per cantare le hit realizzate in carriera, sia individualmente che in coppia, davanti alle quinte si susseguiranno diversi artisti. Ecco l'elenco completo del cast: