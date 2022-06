Chi è Gabriele Vagnato, il giovane tiktoker conduttore del concerto LoveMi Gabriele Vagnato è il giovane TikToker che salirà sul palco del LoveMi al fianco di Aurora Ramazzotti ed Elenoire Casalegno. Con 3.8 milioni di follower sul suo profilo, a soli 21 anni è tra i TikToker più famosi e popolari d’Italia.

A cura di Giulia Turco

Gabriele Vagnato è uno dei TikToker più famosi d’Italia e martedì 28 giugno salirà sul palco del concerto a scopo benefico LoveMi per affiancare Aurora Ramazzotti ed Elenoire Casalegno in conduzione.

Con 3.8 milioni di follower su TikTok e 1.1 milioni di seguaci su Instagram, Vagnato è un popolarissimo creator di 21 anni, che negli ultimi tempi ha spopolato con la sua ironia.

Il suo canale YouTube è attivo sin dal 2014 e, a rendere famoso il suo nome anche fuori dai social, ha contribuito senza ombra di dubbio la sua partecipazione all’evento Seguimi con il Papa.

Chi è Gabriele Vagnato, la star di TikTok che fa ridere milioni di follower

Il suo successo inizia da bambino, quando ha sviluppato le sue prime doti da intrattenitore: “Da buon calabro facevo spesso tavolata in famiglia decisamente affollate. Io salivo in piedi sulla sedia e imitavo gli zii. Poi ridere è diventata quasi una necessità”. Gabriele ha perso il papà molto presto: “Evitavo di pensarci facendo video buffi su YouTube”. Con la mamma ha un ottimo rapporto, anche se al suo lavoro crede il giusto: “Continua a mandarmi link di bandi per i concorsi pubblici, dice che dovrei sfruttare il diploma da geometra”.

(Gabriele Vagnato)

La carriera di Gabriele Vagnato, da Youtube alla televisione

Nel 2014 Gabriele decide di aprire il suo personale canale su YouTube e di iniziare a produrre contenuti. Il suo primo video arriva sulla piattaforma un anno dopo. Sarà poi il suo canale su TikTok che troverà ancora maggior successo. Nel frattempo non manca il palcoscenico nella sua gavetta: prende parte ad alcuni Festival ed eventi e nel frattempo partecipa al Challenge Tour e Muser Tour, iniziative che lo portano in giro per l’Italia. Nel 2019 mette la sua firma sul libro ‘Pianeta Social Party 2’, al quale hanno collaborato diversi giovani influenze italiani. Firmerà anche un libro tutto suo: ‘La mia vita è una sfiga, sarà per la prossima!’.

Gabriele Vagnato è fidanzato con Michela

Riservato sulla sua vita privata, Gabriele Vagnato non è riuscito a nascondere del tutto che il suo cuore batte per una ragazza. Stando alle indiscrezioni, sappiamo che il giovane TikToker è fidanzato con una ragazza di nome Michela, che non avrebbe nulla a che fare con il mondo dei social. “Non l’ho mai detto perché lei non fa parte di questo mondo”, ha confermato Gabriele a Webboh. “Diciamo che non c’è bisogno di fidanzarsi solo con persone famose”.