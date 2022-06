Cosa ha detto Valentina Ferragni a Chiara Biasi durante il concerto LoveMi Sono diventate virali Valentina Ferragni e Chiara Biasi per l’inquadratura di pochi secondi durante il concerto LoveMi in piazza Duomo a Milano: “ma cosa le ha detto per lasciarla così sotto choc?”. Le due influencer hanno rivelato di cosa stavano parlando.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera è andato in scena l'evento benefico LoveMi organizzato da Fedez e J-Ax al quale hanno partecipato migliaia di persone. Tutte ai piedi del palco per cantare e ballare insieme ai loro artisti preferiti. Tra i presenti anche molti VIP: non poteva mancare la moglie del rapper Chiara Ferragni con la sua "squadra". Ieri sera c'erano al suo fianco la sorella Valentina Ferragni e una sua cara amica, Chiara Biasi. Proprio le due ultime citate sono diventate in pochi secondi virali su Twitter e Instagram: a far chiacchierare un'inquadratura della famosa influencer di Pordenone mentre resta sbalordita nell'ascoltare un "dettaglio" dalla Ferragni junior. "Ma cosa si sono dette?" è stata la domanda più gettonata della giornata: finalmente entrambe hanno fatto chiarezza ed hanno svelato di cosa parlavano.

Le parole di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni protagonista del meme virale del giorno dopo LoveMi ha finalmente rotto il silenzio e svelato cosa ha detto a Chiara Biasi, rimasta sbalordita dalle sue parole.

Per tutti i curiosi che stanno facendo mille congetture su quello che io e Chiara Biasi ci siamo dette ieri sera, eccovi accontentati. Stavo dicendo a Chiara che ieri sera erano presenti in Piazza Duomo 25 mila persone, lei pensava ce ne fossero 5 mila. Mi spiace ma niente di più succoso, so che ci speravate.

Anche Chiara Biasi ha svelato l'arcano su Instagram, dando la stessa spiegazione della sua amica: "Mi stava dicendo che c'erano 25 mila persone lì".

Problemi di ordine pubblico durante LoveMi

Venticinque mila persone hanno riempito Piazza Duomo per molte ore e con la marea di gente sono arrivati anche i problemi di ordine pubblico. Sei persone sono state portate in Questura con diverse accuse mentre oltre 190 persone sono state soccorse dal personale sanitario: nonostante la pioggia, il caldo ha abbattuto molti del pubblico che sono stati trasportati in ospedale. Un numero così elevato di presenti che ha lasciato a bocca aperta molti, non solo Chiara Biasi: LoveMi ha registrato anche ascolti tv incredibili. Quasi 1.5 milioni di italiani hanno seguito l'evento da casa, su Italia Uno.