LoveMi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli inquadrati dalle telecamere di Italia1 Tra gli spettatori del concerto benefico LoveMi in piazza Duomo a Milano erano presenti anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia è stata inquadrata dalle telecamere di Italia1.

A cura di Stefania Rocco

Anche Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono stati tra gli spettatori di LoveMi, il concerto benefico promosso da Fedez e J-Ax a favore di Tog – Together to go, onlus specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Migliaia i presenti in piazza del Duomo a Milano per assistere alle performance degli artisti che hanno accettato l’invito di Fedez e J-Ax. Tra loro anche alcuni volti televisivi. I “Prelemi”, ad esempio, finiti nella diretta tv di Italia1 (rete Mediaset che ha seguito l’evento) perché inquadrati dalle telecamere presenti. Diverse le foto pubblicate su Instagram dai diretti interessati o dai presenti.

Gli artisti protagonisti di LoveMi

A partecipare a titolo gratuito al concerto benefico promosso da Fedez e J-Ax sono stati decine di artisti che si sono avvicendati sul palco per prendere parte alla gara di solidarietà promossa dal duo. Da Dargen D’Amico e Ghali, a Myss Keta, Rosa Chemical, Tananai, Rkomi, Lazza, Rose Villain, Shiva, Tedua fino al gran finale con il ritorno sul palco di Fedez e J-Ax. A condurre lo show, in diretta su Italia1, sono state Aurora Ramazzotti, Gabriele Vagnato ed Elenoire Casalegno. L’ingresso in piazza Duomo è stato consentito a circa 20 mila persone che si sono accalcate sotto il palco nonostante l’allerta meteo avversa. Un’ordinanza firmata dalla vicesindaco Anna Scavuzzo ha vietato l’introduzione, la vendita e l’acquisto di contenitori di vetro, lattine, bottiglie di plastica chiuse, aste per selfie, fuochi d’artificio e bombolette spray. Per partecipare alla raccolta fondi promossa dal concerto LoveMi sarà possibile donare 2 euro tramite sms e 5 o 10 euro da rete fissa al numero verde 45595. La raccolta fondi sarà attiva fino al 30 giugno.