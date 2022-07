Pierpaolo Pretelli raggiunge Giulia Salemi sul palco del Giffoni Film Festival e la bacia Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno scatenato il pubblico del Giffoni Film Festival ieri, scambiandosi un romantico e passionale bacio tra le urla della folla. La conduttrice su Instagram ha poi ricordato la stessa scena del loro primo bacio al GF Vip.

A cura di Gaia Martino

Ph credits Twitter

Il Giffoni Film Festival ha aperto i battenti il 21 luglio con l'influencer Giulia Salemi e la iena Nicolò De Vitiis alla conduzione. In questa 52esima edizione ci saranno tantissimi gli ospiti anche internazionali come il premio Oscar Gary Oldman. Ieri sul palco ha scatenato la folla Pierpaolo Pretelli, celebre volto televisivo nonché fidanzato della conduttrice che, reduce dal suo "Me la canto show" a Maratea, l'ha raggiunta a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, per darle il suo supporto. I due si sono conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello VIP e sin da subito hanno conquistato il cuore degli italiani che oggi li riconoscono come i Prelemi: la folla urlante del Giffoni ha chiesto alla coppia di darsi un bacio.

Il bacio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al Giffoni Film Festival

Il pubblico ha chiesto ad alta voce il bacio ed è stato accontentato: Pierpaolo Pretelli sul palco del Giffoni Film Festival ha preso per il viso la sua fidanzata e le ha stampato un romantico bacio sulle labbra. Imbarazzata, Giulia Salemi si è poi messa a ridere, mentre su Instagram ha scritto: "Non ero più abituata ai baci in pubblico". Ha fatto riferimento a quando, durante la loro avventura nella Casa del Grande Fratello VIP nel 2020, fu proprio un bacio richiesto dai loro inquilini a farli avvicinare per la prima volta:

Ieri l'influencer è stata raggiunta dal suo Pierpaolo in provincia di Salerno, dove si svolge in Festival, che non era solo: con lui anche il cagnolino Prince e il figlio Leonardo. Entusiasta per la sua avventura al Giffoni e per la sua compagnia, durante l'esibizione di Mr Rain ha ripreso il fidanzato per dedicargli le parole della canzone Ipernova: "Comunque vada anche sarà finita sarai sempre la colonna sonora della mia vita".

L'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Rappresentano una delle coppie più amate del gossip italiano, i Prelemi hanno dato vita alla loro storia nella casa di Cinecittà, quasi inaspettatamente, e da allora non si sono mai separati. A Domenica In il conduttore ed ex Velino si commosse per la dedica dell'influencer e in quella occasione non nascose il suo desiderio di vederla un giorno madre del suo ipotetico secondo figlio: